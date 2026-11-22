Во время беседы с полицейскими задержанный признался в краже. Его доставили в Южноземгальское управление Госполиции для дальнейших процессуальных действий. Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудника полиции в отношении мужчины начат административный процесс. Ему назначили штраф в размере 50 евро.