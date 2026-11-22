Вор хотел бесплатно одеться в Nike за 250 евро, но попался полиции в Елгаве
В Елгаве муниципальным полицейским пришлось устроить погоню за мужчиной, который подозревается в краже одежды из спортивного магазина Sportland в торговом центре Pilsētas pasāža. Задержать его удалось примерно через 20 минут после сообщения о происшествии.
На прошлой неделе инспекторы видеонаблюдения отдела оперативного управления муниципальной полиции получили информацию о краже в магазине спортивных товаров. Полицейским передали описание подозреваемого, и вскоре патруль заметил неподалеку от торгового центра подходящего под него мужчину, который ехал на велосипеде.
Увидев стражей порядка, мужчина попытался скрыться, проигнорировав неоднократные требования остановиться. Полицейские бросились за ним и преследовали беглеца через дворы жилых домов. В 11:16 мужчину задержали на проспекте Земгалес, 10, - примерно в километре от торгового центра.
При проверке в его рюкзаке обнаружили похищенную одежду - куртку и брюки Nike с бирками и защитными метками. Общая стоимость вещей составила 249,98 евро.
Во время беседы с полицейскими задержанный признался в краже. Его доставили в Южноземгальское управление Госполиции для дальнейших процессуальных действий. Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудника полиции в отношении мужчины начат административный процесс. Ему назначили штраф в размере 50 евро.