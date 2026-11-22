По его оценке, и отдельные высказывания об отделении, если Рига не прислушается к проблемам региона, не всегда следует воспринимать как политическую программу. В то же время Пабрикс допустил, что сепаратистские устремления могут поощряться извне. "Жители Латгале, латгальцы всегда голосовали за единую Латвию как государство", - подчеркнул политик.