"Латгальцы всегда голосовали за единую Латвию": Пабрикс объяснил, почему региону не грозит сепаратизм
Недовольство жителей Латгале политикой Риги не означает, что они хотят отделиться от Латвии и присоединиться к России. Артис Пабрикс объяснил, почему латгальскую идентичность не стоит путать с сепаратизмом и как этим может пользоваться Кремль.
В Латгале нет сильного местного сепаратистского движения, и недовольство жителей региона правительством нельзя приравнивать к желанию создать независимое государство, заявил в рубрике "За занавесом" подкаста агентства LETA "Что это вообще было?!" директор Центра североевропейской политики, бывший министр иностранных дел и обороны Артис Пабрикс.
Он подчеркнул, что осознание латгальской идентичности само по себе не свидетельствует о поддержке Кремля или о желании изменить границы Латвии. При оценке таких вопросов важно отделять чувство принадлежности человека от его политических целей и действий.
"Мы не можем каждое недовольство правительством сводить к ирредентизму или созданию независимого государства. Если вы спросите рижан, они тоже недовольны правительством", - сказал Пабрикс.
По его оценке, и отдельные высказывания об отделении, если Рига не прислушается к проблемам региона, не всегда следует воспринимать как политическую программу. В то же время Пабрикс допустил, что сепаратистские устремления могут поощряться извне. "Жители Латгале, латгальцы всегда голосовали за единую Латвию как государство", - подчеркнул политик.
Он также усомнился в том, что присоединение к России создаст лучшие условия для сохранения латгальской идентичности. "Будет ли латгальская идентичность пользоваться большим уважением, например, если Латгале присоединится к России? Я сильно сомневаюсь", - сказал Пабрикс.
В свою очередь, появление в Латвии засланных извне так называемых зеленых человечков, по его мнению, следует расценивать как агрессию, которую должны пресекать вооруженные силы, а не как проявление самоопределения местных жителей.
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Пабрикс призвал отличать самостоятельные движения за независимость от контролируемых из-за рубежа образований, какими были так называемые республики Донбасса. По его оценке, Россия использует аргумент самоопределения, чтобы оправдать захват территорий соседних стран.