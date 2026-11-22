О конкретном объеме средств на решение хозяйственных вопросов и реализацию различных проектов можно будет судить после утверждения государственного бюджета, поскольку сейчас много неизвестных, затрудняющих планирование бюджета самоуправления. Например, пока не известны процентные доли распределения подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями с января следующего года, так же не определены объем и распределение фонда финансового выравнивания самоуправлений, размер минимальной заработной платы и необлагаемого минимума, а также на данный момент неизвестен объем целевых дотаций учреждениям образования и культуры.