Жителям Айзкраукльского края объяснили, как будут делить бюджетные деньги в 2027 году
В Айзкраукльском крае началась подготовка бюджета на следующий год — сначала каждая объединенная администрация совместно с руководителями всех учреждений оценивает свои приоритеты и потребности. Затем депутаты краевой думы примут решение о размере выделяемых средств.
Государственный бюджет обычно утверждается в конце текущего года, и только после этого самоуправление принимает свой бюджет в соответствии с государственными условиями — как правило, это происходит в феврале следующего года. Бюджет самоуправления планируется в рамках одного календарного года.
Средства распределяют по численности населения и налоговым поступлениям
Исполнительный директор Айзкраукльского края Улдис Риекстиньш рассказывает, что с 2021 года, после территориальной реформы краев, когда в Айзкраукльский край были объединены шесть краев, было решено распределять бюджетные средства каждой объединенной территории пропорционально числу жителей и сумме полученного подоходного налога с населения — аналогично тому, как это было до объединения краев. Как известно, подоходный налог с населения — один из основных источников доходов бюджета.
«Край большой, лучше всего о местных потребностях знают в каждой объединенной территории и волости, поэтому мы действуем демократично — руководство думы Айзкраукльского края не указывает, в какой волости что ремонтировать, благоустраивать, строить заново и сколько средств выделять на каждое направление, в том числе на спорт и культуру», — отмечает Улдис Риекстиньш.
В первую очередь решают самые неотложные потребности
В объединениях Яунелгавы, Нереты, Плявини, Кокнесе, в городе и волости Айзкраукле, а также в волости Скривери руководители объединений и управляющие сначала совместно с руководителями учреждений локально оценивают и обсуждают объем необходимых работ и требуемые для них средства, приоритеты и виды работ, которые можно на время отложить.
Сейчас рассматриваются потребности учреждений, например, в ремонте зданий, улиц и дорог, в улучшении материально-технической базы. Обычно потребностей значительно больше, чем финансовых возможностей, поэтому порой в волостях и городах края из доступного объёма средств в приоритетном порядке выделяются самые неотложные нужды, сокращая финансирование других направлений. Подготовленные проекты решений передаются депутатам края для оценки; они утверждают бюджет края и могут внести свои коррективы в перечень выполняемых приоритетов, учитывая доступные финансовые ресурсы.
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Ожидают утверждения государственного бюджета
О конкретном объеме средств на решение хозяйственных вопросов и реализацию различных проектов можно будет судить после утверждения государственного бюджета, поскольку сейчас много неизвестных, затрудняющих планирование бюджета самоуправления. Например, пока не известны процентные доли распределения подоходного налога с населения между государством и самоуправлениями с января следующего года, так же не определены объем и распределение фонда финансового выравнивания самоуправлений, размер минимальной заработной платы и необлагаемого минимума, а также на данный момент неизвестен объем целевых дотаций учреждениям образования и культуры.
Установленная государством налоговая политика, порядок финансирования, дотации из государственного бюджета и различные нормативные акты существенно влияют на планирование бюджета самоуправления. Новоизбранный Сейм приступил к работе, однако новое правительство еще не сформировано. Окончательные решения по государственному бюджету примет новое правительство.