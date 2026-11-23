В Латвии смертность на дорогах на треть выше средней по ЕС
В 2024 году в Латвии на каждый миллион жителей приходилось 60 погибших в дорожных авариях. В среднем по Евросоюзу этот показатель составил 45 человек на миллион. Таким образом, смертность на латвийских дорогах была на треть выше средней по ЕС.
По данным Евростата, за год на дорогах Евросоюза погибли 20 210 человек. Из 244 регионов, по которым доступны данные, в 129 смертность на дорогах превышала средний показатель по ЕС, в 113 была ниже, а еще в двух совпала с ним.
В 22 регионах ЕС число погибших на дорогах достигло как минимум 80 человек на миллион жителей. Самый высокий показатель зарегистрирован на северо-западе Болгарии — 148 погибших на миллион, почти в два с половиной раза больше, чем в Латвии. Далее следуют португальский Алентежу (137), французские Гваделупа (131), Гвиана (114) и Корсика (113), а также юго-западный регион Румынии Олтения (111).
В 15 регионах ЕС на миллион жителей пришлось менее 20 погибших. В Брюссельском столичном регионе этот показатель составил 9, а в Стокгольмском регионе и Вене — по 10, в шесть раз ниже латвийского. На Аландских островах в Финляндии за весь 2024 год в дорожных авариях не погиб ни один человек.