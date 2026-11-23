В 15 регионах ЕС на миллион жителей пришлось менее 20 погибших. В Брюссельском столичном регионе этот показатель составил 9, а в Стокгольмском регионе и Вене — по 10, в шесть раз ниже латвийского. На Аландских островах в Финляндии за весь 2024 год в дорожных авариях не погиб ни один человек.