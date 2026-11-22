По сравнению с привычным графиком движения, поезд из Риги в Даугавпилс прибудет в пункт назначения на 21 минуту позже, а вечерний поезд из Даугавпилса в Ригу отправится на 11 минут позже и прибудет в столицу на 44 минуты позже обычного. В указанные дни поезда № 824 и № 825 будут курсировать по специально адаптированному расписанию.