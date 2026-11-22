На следующей неделе изменится расписание движения поездов из Риги в Даугавпилс и обратно
В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на станции Кокнесе с 24 по 26 ноября будут внесены изменения в расписание движения поездов.
В связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде на станции Кокнесе с 24 по 26 ноября будут изменения в расписании движения поездов на маршруте Рига-Даугавпилс-Краслава-Индра. Изменения коснутся также важных для жителей и гостей Даугавпилса поездов в Ригу и из Риги: отдельные рейсы будут курсировать позже, чем обычно.
По сравнению с привычным графиком движения, поезд из Риги в Даугавпилс прибудет в пункт назначения на 21 минуту позже, а вечерний поезд из Даугавпилса в Ригу отправится на 11 минут позже и прибудет в столицу на 44 минуты позже обычного. В указанные дни поезда № 824 и № 825 будут курсировать по специально адаптированному расписанию.
Поезд № 824 "Рига - Даугавпилс - Краслава - Индра" отправится из Риги в обычное время - в 14:39, однако на станцию Даугавпилс прибудет в 18:05, а не в привычное время - в 17:44. Таким образом, поездка до Даугавпилса будет на 21 минуту дольше, чем обычно.
По пути в Даугавпилс поезд будет останавливаться также на нескольких станциях Латгальского региона, в том числе:
- Айзкраукле - в 16:14;
- Кокнесе - в 16:25;
- Плявиняс - в 16:41;
- Крустпилс - в 16:56;
- Ливаны - в 17:20;
- Ницгале - в 17:42;
- Даугавпилс - в 18:05.
Поезд № 825 "Индра - Краслава - Даугавпилс - Рига" отправится из Даугавпилса в 18:21, а не в привычное время - в 18:10. В Ригу он прибудет в 21:59, что на 44 минуты позже, чем предусмотрено обычным расписанием - в 21:15.
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Рейс предусматривает остановки:
- Ликсна - в 18:35;
- Ваболе - в 18:41;
- Ницгале - в 18:56;
- Ерсика - в 19:11;
- Ливаны - в 19:22;
- Крустпилс - в 20:07;
- Плявиняс - в 20:22;
- Кокнесе - в 20:40;
- Айзкраукле - в 20:51;
- Рига - в 21:59.
Изменения в движении обоих поездов носят временный характер и касаются только 24, 25 и 26 ноября.
Самоуправление Даугавпилса призывает жителей, планирующих пользоваться железнодорожным транспортом в эти дни, заблаговременно ознакомиться с актуальным расписанием и планировать поездки с учетом установленных изменений.
Актуальная информация о движении поездов, а также подробные расписания доступны на сайте пассажирского перевозчика Vivi www.vivi.lv и в мобильном приложении. В случае вопросов пассажиры могут связаться с Центром обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.