В субботу в 9:35 в Центр координации морских и воздушных спасательных операций Департамента полиции и погранохраны Эстонии поступило сообщение о пожаре на борту российского грузового судна Sparta II, находившегося в Финском заливе. Также сообщалось о звуках взрывов на корабле.