В Балтийском море горит российский грузовой корабль
В Финском заливе Балтийского моря после атаки беспилотников загорелся российский грузовой корабль. Об этом сообщают официальные лица и представители властей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что судно подверглось атаке двух беспилотников в нейтральных водах неподалеку от российской границы.
Вооруженные силы Финляндии сообщили, что в субботу утром зафиксировали атаку беспилотников на российское торговое судно к западу от острова Гогланд, в восточной части Финского залива, в международных водах.
По данным финских военных, корабль получил повреждения. К месту происшествия направлены силы и средства Пограничной охраны Финляндии. О случившемся страна проинформировала своих союзников.
Полиция Эстонии сообщила, что пострадало судно Sparta II, следовавшее из Санкт-Петербурга в российский эксклав Калининградскую область. В момент происшествия оно находилось примерно в 11 морских милях (20,4 километра) к северу от принадлежащего Эстонии острова Вайндлоо.
В субботу в 9:35 в Центр координации морских и воздушных спасательных операций Департамента полиции и погранохраны Эстонии поступило сообщение о пожаре на борту российского грузового судна Sparta II, находившегося в Финском заливе. Также сообщалось о звуках взрывов на корабле.
"Мы следим за ситуацией совместно с финскими коллегами. Если Россия обратится за международной помощью, мы отреагируем", - заявил представитель департамента Андрес Тийк.
По информации российских властей, экипаж судна эвакуируют.
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Корабль находился на морском пути, открытом для международного судоходства, и в зоне ответственности Санкт-Петербургского морского спасательного центра.
По данным эстонской полиции, пока сообщений о возможном загрязнении окружающей среды не поступало.