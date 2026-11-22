Латвия выделилась во всем ЕС числом родителей-одиночек
В 2025 году в семи из каждых ста домохозяйств Латвии с одним или несколькими детьми жил только один взрослый. Это более чем вдвое выше среднего показателя по Евросоюзу.
По данным Евростата, Латвию с показателем 7,0% опережает только Эстония, где доля таких домохозяйств достигла 9,4%. Третье место занимает Ирландия с 6,9%. При расчете учитывались все частные домохозяйства страны, включая те, где детей нет.
В целом по Евросоюзу доля домохозяйств с детьми постепенно снижается. В 2010 году дети жили в 26,9% домохозяйств, в 2015-м — в 25,9%, в 2020-м — ровно в четверти. К 2025 году показатель опустился до 23,3%. Таким образом, за 15 лет доля домохозяйств с детьми в ЕС сократилась на 3,6 процентного пункта.
Реже стали встречаться и домохозяйства, состоящие из пары с детьми. В 2015 году на них приходилось 16,6% всех домохозяйств ЕС, а десять лет спустя — 14,7%. Самая высокая доля в 2025 году была в Словакии — 20,3%. Далее следовали Кипр (19,6%), Чехия (18,4%) и Люксембург (18,3%).
В соседней с Латвией Литве особенно заметна другая тенденция — распространенность жизни в одиночку. В 2025 году 62,5% литовских домохозяйств состояли из одного человека. В Эстонии таких домохозяйств тоже было больше половины — 53,8%, в Финляндии — 47,9%. В среднем по ЕС их доля за десятилетие выросла с 33,6% до 37,5%.