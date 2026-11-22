В соседней с Латвией Литве особенно заметна другая тенденция — распространенность жизни в одиночку. В 2025 году 62,5% литовских домохозяйств состояли из одного человека. В Эстонии таких домохозяйств тоже было больше половины — 53,8%, в Финляндии — 47,9%. В среднем по ЕС их доля за десятилетие выросла с 33,6% до 37,5%.