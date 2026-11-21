В ночь на воскресенье небо будет преимущественно облачным, лишь местами на западе страны возможны прояснения. Осадки ожидаются по всей Латвии - дождь, мокрый снег, а в отдельных районах на востоке и снег. Там местами может образоваться тонкий снежный покров. В некоторых районах Курземе осадки будут более интенсивными.