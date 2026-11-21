Зима все ближе: в воскресенье некоторые районы Латвии накроет снегом
В воскресенье, 22 ноября, в Латвии ожидается дождливая погода с мокрым снегом, а в восточных районах местами выпадет и обычный снег. На отдельных участках дорог будет скользко, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.
В ночь на воскресенье небо будет преимущественно облачным, лишь местами на западе страны возможны прояснения. Осадки ожидаются по всей Латвии - дождь, мокрый снег, а в отдельных районах на востоке и снег. Там местами может образоваться тонкий снежный покров. В некоторых районах Курземе осадки будут более интенсивными.
На востоке страны местами образуется туман, дороги могут стать скользкими. Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер, на побережье - умеренный или умеренно сильный западный и северо-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до +4 градусов.
В Риге ночью будет пасмурно, ожидаются дождь и временами мокрый снег. Юго-западный и западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+3 градуса.
В течение воскресенья сохранится преимущественно облачная погода, хотя на западе страны временами будет проясняться. Во многих районах пройдут дождь и мокрый снег, а на востоке местами ожидается снег с образованием тонкого снежного покрова.
Дороги будут скользкими, а местами до первой половины дня сохранится туман. Ветер будет слабым или умеренным, западного и юго-западного направлений. На побережье, а с первой половины дня и во внутренних районах страны, он сменится на северный и северо-восточный. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.
В Риге днем также временами ожидаются дождь и мокрый снег. Ветер повернет на север и немного ослабеет. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.