У Латвии появилась уникальная возможность совершить экономический и технологический рывок
Пять европейских технологических компаний включили Латвию в план создания гигафабрики искусственного интеллекта (ИИ). Дата-центры в Латвии, Финляндии, Эстонии и Швеции объединят в сеть, вычислительными мощностями которой смогут пользоваться по всей Европе. Это открывает стране большие возможности.
Создание крупной инфраструктуры ИИ может привлечь в Латвию инвестиции и способствовать разработке технологий с высокой добавленной стоимостью. С 2025 года участие страны в этой североевропейской инициативе координирует Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).
"У Латвии есть все возможности участвовать в крупнейших технологических проектах Европы. Заработать на таких проектах могут и владельцы инфраструктуры, и подрядчики. Строители, энергетические и инженерные компании получают заказы, растет спрос на квалифицированных специалистов, появляются возможности для разработки новых технологических продуктов", - заявила директор LIAA Иева Ягере.
При выборе страны для крупного дата-центра ИИ инвесторы учитывают доступность электроэнергии, наличие подходящих площадок, развитых сетей передачи данных и квалифицированных специалистов. Важна и предсказуемость условий для инвестиций.
16 ноября Nokia, Nscale, Skeleton, Telia и Verda объявили о создании консорциума AI Gigafactory Northern. Он планирует построить сеть взаимосвязанных дата-центров в четырех странах. Инфраструктура в каждой из них станет частью единой системы, работу которой участники проекта будут координировать совместно.
Латвийские предприятия смогут претендовать на заказы на разных этапах проекта и войти в международные цепочки поставок. Уже во время строительства дата-центру потребуются системы электроснабжения, охлаждения и передачи данных, а также строительные и инженерные услуги. После запуска понадобятся специалисты по техническому обслуживанию, энергоэффективности и защите инфраструктуры, а также поставщики специализированных ИТ-услуг.
Еще одним преимуществом для Латвии станет доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам. Они нужны предприятиям и научным учреждениям, которые разрабатывают сложные системы ИИ, обрабатывают большие объемы данных или создают новые цифровые продукты.
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7 июля 2026 года Кабинет министров поддержал участие Латвии в европейской инициативе по созданию гигафабрик ИИ. Государство предусмотрело до 15 млн евро на пять лет, чтобы резервировать вычислительные мощности для нужд госсектора. Так у будущей инфраструктуры появится спрос и со стороны государственных учреждений.