Латвийские предприятия смогут претендовать на заказы на разных этапах проекта и войти в международные цепочки поставок. Уже во время строительства дата-центру потребуются системы электроснабжения, охлаждения и передачи данных, а также строительные и инженерные услуги. После запуска понадобятся специалисты по техническому обслуживанию, энергоэффективности и защите инфраструктуры, а также поставщики специализированных ИТ-услуг.