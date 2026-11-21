По его словам, в партии практически не осталось людей, готовых продолжать политическую борьбу. "Все это вместе привело к тому, что мне говорили: да, мы понимаем, Янис, ты будешь бороться, ты молодец, но мы - нет. Я даже троих членов правления не смог убедить участвовать в выборах. Я оказался заложником своей должности. Меня назначили председателем правления, и у меня не было возможности устать. Я шел и делал. Не получилось", - признался политик.