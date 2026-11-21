"Мы закрываем эту контору": партия "Согласие" прекращает существование после двух провальных выборов в Сейм
После двух подряд неудачных выборов в Сейм партия "Согласие", некогда считавшаяся одной из самых влиятельных политических сил Латвии, решила прекратить свое существование. В субботу, 21 ноября, на внеочередном съезде было принято решение начать процесс ликвидации партии, история которой берет начало еще в первые годы после восстановления независимости Латвии.
Председатель "Согласия" Янис Урбанович в интервью Латвийскому телевидению отметил, что за годы существования партия породила немало политических последователей.
"Они выросли, они летают самостоятельно. В гнезде им было тесно. Гнездо почти опустело, и мы закрываем эту контору", - заявил Урбанович.
Опытный политик признал, что многие идеи, которые отстаивало "Согласие", по-прежнему необходимы Латвии.
"В геополитической ситуации, на которую все ссылаются к месту и не к месту, в условиях возросшей этнической напряженности многое из того, что делали мы, еще следовало бы делать. Но накопилась усталость, есть и злость из-за того, что нас обвиняют в том, чего мы не совершали", - рассказал Урбанович.
По его словам, в партии практически не осталось людей, готовых продолжать политическую борьбу. "Все это вместе привело к тому, что мне говорили: да, мы понимаем, Янис, ты будешь бороться, ты молодец, но мы - нет. Я даже троих членов правления не смог убедить участвовать в выборах. Я оказался заложником своей должности. Меня назначили председателем правления, и у меня не было возможности устать. Я шел и делал. Не получилось", - признался политик.
"Эту страницу нужно красиво закрыть", - добавил Урбанович.
Два поражения подряд
На выборах в 15-й Сейм в октябре 2026 года "Согласие" участвовало в объединении с Партией центра, однако политическая сила не смогла получить даже 1% голосов избирателей.
После объявления результатов Урбанович объяснил неудачу апатией внутри партии и собственной неспособностью вернуть ей прежнюю активность. "Я сделал все, что мог. Многое даже удалось, но не удалось главное - разбудить партию. Все остальное второстепенно. Мне не удалось пробудить желание распространять наши идеалы, я не разбудил партию, а сон имеет тенденцию переходить в летаргический", - ранее заявил политик агентству LETA.
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Переломным моментом для "Согласия" стал 2022 год. После начала полномасштабного вторжения России в Украину партия осудила агрессию и потеряла значительную часть прежней популярности.
На выборах в 14-й Сейм "Согласие" впервые не смогло пройти в парламент. Его место среди политических сил, ориентированных на русскоязычных избирателей, заняла сравнительно молодая партия "Стабильности!". После этого поражения Урбанович ушел с поста председателя партии, однако спустя несколько лет вернулся к руководству. "Согласие" также покинули известные региональные политики, в результате чего партия потеряла власть в крупнейших городах Латгале - Резекне и Даугавпилсе.
Последняя попытка вернуть былое влияние
Перед выборами в 15-й Сейм Урбанович попытался возродить политическое объединение "Центр согласия". В феврале 2026 года было объявлено о его восстановлении. В объединение вошли "Согласие" и Партия центра, возглавляемая Игорем Мельниковым, который ранее состоял в "Центре согласия", а затем сменил несколько политических сил.
Однако и эта попытка оказалась неудачной. На октябрьских выборах объединение потерпело поражение, а голоса русскоязычных избирателей на этот раз распределились преимущественно между партией "Латвия на первом месте" и объединением "Суверенная власть/Объединение младолатышей" во главе с Юлией Степаненко.
От крупнейшей партии до ликвидации
За свою историю "Согласие", ранее существовавшее под разными названиями, неоднократно становилось одной из самых популярных политических сил Латвии. На протяжении многих лет партия получала одни из лучших результатов на парламентских выборах, однако неизменно оставалась в оппозиции на государственном уровне. После потери мест в Сейме в 2022 году и нового поражения в 2026 году руководство партии приняло решение начать процедуру ее ликвидации.