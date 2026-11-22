Зарубежные наблюдатели заметили, что в Латвии резко уменьшилось число женщин в руководстве страны
Еще весной правительство Латвии возглавляла Эвика Силиня, а за внешнюю политику страны отвечала Байба Браже. Теперь среди 14 членов кабинета министров только одна женщина — министр благосостояния Илзе Индриксоне.
Женщины составляют почти 54% населения Латвии, а их доля в новом правительстве — около 7%. На этот разрыв обратило внимание издание IntelliNews в обзоре о положении женщин в политике Восточной Европы.
Второе правительство Андриса Кулбергса Сейм утвердил 17 ноября. За кабинет, сформированный "Объединенным списком" и Национальным объединением, проголосовали 57 депутатов, против — 34. Восемь министров впервые вошли в правительство, шестеро членов кабинета, включая самого премьера, уже работали в нем прежде. Все восемь новичков — мужчины. Кулбергс наряду с правительством возглавил Министерство климата и энергетики.
Индриксоне возглавляет Национальное объединение — младшего партнера по коалиции, получившего три министерских портфеля. В первом кабинете Кулбергса она руководила Министерством образования и науки, а теперь перешла в Министерство благосостояния. Ее прежний пост занял Чеслав Батня. Сменился и глава МИД. Вместо Байбы Браже министром стал карьерный дипломат Гиртс Яунземс, прежде занимавший пост посла Латвии в Узбекистане.
За полгода доля женщин в латвийском правительстве сократилась почти вдвое. В мае, когда после отставки Силини Кулбергс сформировал свой первый кабинет, в нем было две женщины из 15. Для сравнения, по данным исследовательской службы Европарламента, в конце 2025 года женщины занимали около 30% министерских постов в странах ЕС. Еще в январе Латвия была одной из семи стран Евросоюза, где женщина руководила внешнеполитическим ведомством.
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В соседней Эстонии женщины занимают пять из 13 мест в правительстве Кристена Михала. В их ведении, в частности, экономика, образование и культура. При этом Латвия, как отмечает IntelliNews, оказалась в центре более широкой региональной перемены. В начале 2026 года женщины стояли во главе правительств Латвии, Литвы и Украины. К ноябрю во всех трех странах пост премьер-министра занимали мужчины.