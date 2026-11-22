За полгода доля женщин в латвийском правительстве сократилась почти вдвое. В мае, когда после отставки Силини Кулбергс сформировал свой первый кабинет, в нем было две женщины из 15. Для сравнения, по данным исследовательской службы Европарламента, в конце 2025 года женщины занимали около 30% министерских постов в странах ЕС. Еще в январе Латвия была одной из семи стран Евросоюза, где женщина руководила внешнеполитическим ведомством.