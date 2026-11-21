"Вопросов до сих пор больше, чем ответов": президент Латвии почтил память жертв Золитудской трагедии
Сегодня, 21 ноября, исполняется 13 лет со дня Золитудской трагедии, унесшей жизни 54 человек. Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил место обрушения супермаркета Maxima в Риге и возложил цветы в память о погибших. По словам главы государства, даже спустя столько лет вопросов об этой трагедии остается больше, чем ответов.
"13 лет назад в Золитуде при обрушении магазина погибли 54 человека. В тот день рухнули жизни бесчисленных семей и их чувство безопасности. Спасатели, работники магазина и покупатели. Люди с мечтами, планами и будущим. Для них обычный день превратился в ужасную трагедию", - подчеркнул Ринкевич.
Президент отметил, что даже спустя 13 лет многие вопросы, связанные с произошедшим, остаются без ответов.
"Но ясно одно - никакие удобства или скорость не могут быть важнее нашей собственной безопасности, здоровья и жизни. Никогда. Вечная память жертвам", - заявил глава государства.
В Золитуде появился Сад памяти с 54 зеркальными сферами
В память о погибших ежегодно 21 ноября на месте трагедии собираются пострадавшие, родственники жертв и другие жители Риги. Летом 2026 года в Золитуде, на улице Приедайнес, 20А, открылся Сад памяти, посвященный событиям 21 ноября 2013 года.
Открытие Сада памяти в Золитуде
В Золитуде, на улице Приедайнес, 20А, открыли Сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года.
На его территории установлены 54 зеркальные сферы разного размера, изготовленные из полированной нержавеющей стали. Каждая из них символизирует одну человеческую жизнь, оборвавшуюся в результате трагедии. Пространство сада окружено зелеными насаждениями, а прилегающий линейный парк соединяет мемориал с окружающей городской средой, создавая переход от места тихой памяти к повседневной жизни района.
Что произошло 21 ноября 2013 года?
Напомним, 21 ноября 2013 года в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. В результате погибли 54 человека, в том числе трое спасателей, прибывших на место происшествия для оказания помощи. Еще несколько десятков человек получили тяжелые травмы. Эксперты установили, что причиной катастрофы стали ошибки в расчетах нагрузок на конструкции крыши, которые привели к ее обрушению. После трагедии было начато масштабное уголовное расследование, а судебное разбирательство продолжается до сих пор.
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Судебное разбирательство продолжается спустя 13 лет
В рамках уголовного дела суды первых двух инстанций признали виновным только инженера-строителя Иварса Сергетса. Ему назначили наказание в виде нескольких лет лишения свободы, запрет на определенный срок заниматься профессиональной деятельностью, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 5,5 миллиона евро. Однако приговор до сих пор не вступил в законную силу, а дело повторно рассматривается в Рижском окружном суде. Помимо Сергетса, обвинения предъявлены еще нескольким лицам.
Следующее заседание по делу о Золитудской трагедии назначено на 24 февраля 2027 года.
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