Напомним, 21 ноября 2013 года в рижском микрорайоне Золитуде обрушилась крыша супермаркета Maxima. В результате погибли 54 человека, в том числе трое спасателей, прибывших на место происшествия для оказания помощи. Еще несколько десятков человек получили тяжелые травмы. Эксперты установили, что причиной катастрофы стали ошибки в расчетах нагрузок на конструкции крыши, которые привели к ее обрушению. После трагедии было начато масштабное уголовное расследование, а судебное разбирательство продолжается до сих пор.