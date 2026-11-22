На территории Восточной больницы в Риге строят новый особый корпус. Кого там будут лечить?
На территории Рижской Восточной клинической университетской больницы на улице Гипократа возвели конструкции первых двух этажей корпуса для лечения легочных и инфекционных заболеваний, сейчас строят третий. Всего в здании будет четыре этажа.
Для строительства используют железобетонные фасадные панели латвийского производства. Еще на заводе в панели закладывают теплоизоляцию, предусматривают места для розеток и коммуникаций, устанавливают окна, подоконники и автоматические наружные жалюзи. Система будет регулировать положение жалюзи по данным метеостанции с учетом скорости ветра, интенсивности солнечного света, осадков и температуры воздуха. Это поможет поддерживать комфортную температуру в помещениях, особенно в летнюю жару, снизить расход энергии и защитить жалюзи от повреждений при сильном ветре.
Новое здание соединят со стационаром "Гайльэзерс". Пациентам и сотрудникам будет проще переходить из одного здания в другое, а отделения смогут теснее взаимодействовать при лечении больных. Для пациентов с инфекционными заболеваниями предусмотрели отдельные маршруты, чтобы их пути не пересекались с маршрутами других пациентов, посетителей и персонала.
Новый корпус расширит возможности больницы по лечению легочных и инфекционных заболеваний как в повседневной работе, так и во время эпидемиологических кризисов. Особое внимание уделили изоляции пациентов и контролю за движением воздуха. Системы вентиляции будут регулировать воздушные потоки, чтобы потенциально зараженный воздух не попадал в другие помещения больницы. Это особенно важно при лечении туберкулеза, инфекций с множественной лекарственной устойчивостью и других заболеваний, при которых требуются усиленные меры изоляции.
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Для пациентов с особо опасными инфекциями, в том числе лихорадкой Эбола, холерой или чумой, предусмотрены три изоляционные палаты. В каждой будет собственная система вентиляции и отдельная система сбора сточных вод, чтобы стоки из зон высокого риска не смешивались с остальными. В корпусе также оборудуют палаты для пациентов, которым требуется усиленное медицинское наблюдение.
В новый корпус постепенно переведут подразделения стационара "Центр туберкулеза и легочных заболеваний". Нынешние помещения центра используются с 1971 года. На этом этапе планируется построить четырехэтажный лечебный корпус площадью около 22 000 квадратных метров, отвечающий современным требованиям к лечению и инфекционному контролю. В одноместных и двухместных палатах разместят 180 коек. Для пациентов, которые подолгу находятся в больнице, на крыше обустроят сад с террасой.
За проектирование, строительство и авторский надзор отвечает акционерное общество UPB. Общая стоимость этих работ по договору составляет 84,7 млн евро с НДС. Для реализации проекта привлечены средства Механизма восстановления и устойчивости ЕС, Европейского фонда регионального развития и других источников. Строительство планируют завершить в 2028 году.