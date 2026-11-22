Новый корпус расширит возможности больницы по лечению легочных и инфекционных заболеваний как в повседневной работе, так и во время эпидемиологических кризисов. Особое внимание уделили изоляции пациентов и контролю за движением воздуха. Системы вентиляции будут регулировать воздушные потоки, чтобы потенциально зараженный воздух не попадал в другие помещения больницы. Это особенно важно при лечении туберкулеза, инфекций с множественной лекарственной устойчивостью и других заболеваний, при которых требуются усиленные меры изоляции.