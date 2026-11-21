В Латвии впервые освободили пожизненно осужденного: одна ошибка может вернуть его в тюрьму навсегда
Впервые в истории Латвии человек, приговоренный к пожизненному заключению, вышел на свободу досрочно. Но это не означает, что он может жить как обычный гражданин: за бывшим заключенным следят специалисты, проверяют его поведение и даже приходят ночью по месту жительства.
В этом году в Латвии произошло беспрецедентное событие: на свободу впервые вышел человек, которому ранее назначили пожизненное заключение.
Порталу jauns.lv удалось установить неофициальную информацию о том, что этим человеком является 77-летний Юрис. За свою жизнь он провел в местах лишения свободы около 45 лет. Впервые за решетку мужчина попал еще подростком, в 14-летнем возрасте, а в 2003 году получил пожизненный срок по обвинению в трех убийствах. При этом Эвеле всегда отрицал свою вину, заявляя об ошибках и недостатках расследования. В последние годы заключения он находился в специальном блоке Даугавпилсской тюрьмы, участвовал в программах ресоциализации и работал в столярной мастерской.
Как готовились к его освобождению, насколько строго контролируют жизнь бывшего заключенного и что может стать причиной возвращения в тюрьму? Об особенностях работы с такими людьми рассказали представители Государственной службы пробации.
Чем работа с бывшим заключенным отличается от обычного пробационного надзора?
Работа службы пробации всегда строится с учетом конкретного человека, совершенного им преступления, риска повторных правонарушений и индивидуальных потребностей.
Например, при работе с человеком, осужденным за вождение в состоянии алкогольного опьянения, специалисты могут уделять особое внимание привычкам употребления алкоголя, отношению к рискованному поведению и готовности брать на себя ответственность.
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Совершенно иначе приходится работать с человеком, который провел в заключении более 20 или даже 25 лет. Помимо снижения риска повторного преступления, ему необходимо помочь вернуться в общество и восстановить навыки самостоятельной жизни.
Длительное пребывание в тюрьме может повлиять на социальные навыки, отношения с окружающими, способность адаптироваться к повседневной жизни и самостоятельно принимать решения. Поэтому в таких случаях работа службы пробации становится более комплексной и требует тесного сотрудничества с другими учреждениями.
Чему приходится учиться заново после 20-25 лет в тюрьме?
Единого срока адаптации не существует. Одному человеку может понадобиться несколько месяцев, другому - значительно больше времени. Все зависит от состояния здоровья, индивидуальных способностей, социальной поддержки, сохраненных навыков и подготовки к освобождению.
В тюрьме значительная часть повседневной жизни подчинена строгому распорядку: когда вставать, есть, работать и передвигаться. После освобождения человеку внезапно приходится самостоятельно принимать множество решений, планировать свой день и отвечать за собственные поступки. Это может вызывать тревогу, неуверенность и страх совершить ошибку.
Даже самые привычные для современного человека вещи могут стать серьезным испытанием. Например, использование смартфона и интернета, интернет-банкинг, покупка билетов на общественный транспорт или получение государственных услуг в электронном виде.
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Пока остальное общество постепенно привыкало к технологическим изменениям, человеку, проведшему в заключении много лет, приходится осваивать все это практически одновременно.
Не менее сложной может оказаться ситуация с социальными связями. Родители могли умереть, дети - вырасти, партнеры - создать новые семьи, а друзья - отдалиться. У освободившегося человека может не быть ни жилья, ни сбережений, ни поддержки близких.
Поэтому на первом этапе важно помочь ему удовлетворить базовые потребности: обеспечить жильем, питанием, одеждой, медицинской помощью и возможностью получать легальный доход.
Главная задача при этом - не делать все за человека, а постепенно вернуть ему уверенность в собственных силах, научить самостоятельно принимать решения, решать повседневные проблемы и выстраивать отношения с окружающими.
Как готовились к освобождению пожизненно осужденного?
Подготовка начинается еще до выхода человека из тюрьмы.
Если заключенный претендует на условно-досрочное освобождение, Государственная служба пробации по запросу пенитенциарного учреждения готовит оценочный отчет. Для этого собирается информация из различных источников, а также проводятся индивидуальные беседы с заключенным.
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Специалисты оценивают его поведение, эмоциональную стабильность, состояние здоровья, социальные связи, возможности трудоустройства и проживания, а также обстоятельства, способные повлиять на риск повторного преступления.
Если человек претендует на освобождение с применением электронного надзора, дополнительно проверяется, подходит ли предполагаемое место жительства для такого способа контроля.
В подготовке участвуют сразу несколько учреждений. В зависимости от ситуации к работе подключаются Управление мест заключения, Государственная служба пробации, Государственная полиция, социальные службы самоуправлений и другие специалисты.
Они обсуждают ситуацию освобождаемого, возможные риски, его социальные потребности, варианты проживания и поддержки. Отдельное внимание уделяется защите потерпевших и других людей, которым потенциально может угрожать опасность.
Как часто проверяют бывшего пожизненно осужденного?
Пробационный надзор не ограничивается встречами со специалистом. Служба контролирует выполнение установленных обязанностей, оценивает поведенческие риски и принимает меры для предотвращения повторных преступлений.
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В зависимости от обстоятельств человеку могут назначить различные обязательства. Например, посещать специальные пробационные программы, соблюдать запрет на выход из дома в определенные часы или выполнять другие конкретные условия.
Надзор предусматривает регулярные встречи со специалистом службы пробации, получение информации о выполнении установленных требований, а также проверки по месту жительства, в том числе в ночное время.
Частота встреч и проверок определяется индивидуально. Если риск повторного преступления оценивается как высокий, контроль может быть особенно интенсивным. Например, встречи со специалистом могут проходить раз в неделю, а сотрудники службы могут проверять место проживания.
При этом режим надзора не остается неизменным. Если возникают новые риски или поведение человека ухудшается, служба пробации может изменить интенсивность работы и контрольных мероприятий.
За какое нарушение осужденного могут вернуть в тюрьму?
Что произойдет, если освобожденный досрочно пожизненно осужденный нарушит установленные правила? Например, опоздает домой во время действия ночного ограничения или без разрешения отправится в другой город?
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Каждое нарушение рассматривается индивидуально. Служба пробации учитывает его характер и тяжесть, обстоятельства произошедшего, предыдущее поведение человека и его отношение к выполнению установленных обязанностей.
После оценки ситуации специалисты определяют дальнейшие действия. Это может быть усиление контроля, назначение дополнительных мер поддержки, изменение стратегии работы с человеком или направление в суд ходатайства об исполнении оставшейся части наказания.
Если суд удовлетворит такое ходатайство, человеку придется вернуться в исправительное учреждение. В случае с человеком, которому назначено пожизненное заключение, это означает возвращение за решетку до конца жизни.