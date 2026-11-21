Порталу jauns.lv удалось установить неофициальную информацию о том, что этим человеком является 77-летний Юрис. За свою жизнь он провел в местах лишения свободы около 45 лет. Впервые за решетку мужчина попал еще подростком, в 14-летнем возрасте, а в 2003 году получил пожизненный срок по обвинению в трех убийствах. При этом Эвеле всегда отрицал свою вину, заявляя об ошибках и недостатках расследования. В последние годы заключения он находился в специальном блоке Даугавпилсской тюрьмы, участвовал в программах ресоциализации и работал в столярной мастерской.