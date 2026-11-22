На автовокзалах Кулдиги и Скрунды изменен порядок продажи билетов
Автотранспортная дирекция информирует, что на автостанциях Кулдиги и Скрунды временно, до февраля 2027 года, изменен порядок продажи автобусных билетов.
Изменения связаны с внедрением новой кассовой билетной торговой системы (KBTS). Новая система продажи билетов внедряется по всей Латвии, чтобы обеспечить единый порядок продажи и учета билетов на общественный транспорт. Ее цель — модернизировать процесс покупки билетов, улучшить обмен данными между перевозчиками и билетными операторами, а также обеспечить пассажирам более удобную и прозрачную покупку билетов.
В переходный период внедрения системы для отдельных рейсов некоторых перевозчиков покупка билетов в кассах автовокзалов будет ограничена. Пассажиры могут приобрести билеты на соответствующие рейсы у водителя автобуса или в интернете.
Порядок продажи билетов в автовокзале Кулдиги
Билеты, которые временно НЕЛЬЗЯ приобрести в кассе автовокзала Кулдиги:
- Liepājas autobusu parks на маршруте Лиепая–Кулдига–Талси;
- Ventspils reiss на маршруте Вентспилс–Кулдига–Скрунда;
- Latvijas Sabiedriskais Autobuss на маршрутах Салдус–Кулдига–Вентспилс и Вентспилс–Кулдига–Салдус.
Билеты, которые МОЖНО приобрести в кассе автовокзала Кулдиги:
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- На местные и междугородние рейсы, начальный пункт которых — автовокзал Кулдиги;
- На другие рейсы, начальный пункт которых не автовокзал Кулдиги, — только до отправления автобуса из начального пункта маршрута, за исключением вышеупомянутых рейсов, для которых продажа билетов в кассе временно недоступна.
Важно! Если начальный пункт маршрута автобуса не автовокзал Кулдиги, покупка билета в кассе автовокзала возможна только до момента отправления автобуса из начального пункта маршрута.
Порядок продажи билетов в автовокзале Скрунды
Билеты, которые временно НЕЛЬЗЯ приобрести в кассе автовокзала Скрунды:
- На рейсы Liepājas autobusu parks в направлении Салдуса и Риги — как до отправления автобуса от автовокзала Скрунды, так и в предварительной продаже;
- На рейсы Liepājas autobusu parks в направлении Лиепаи — после отправления автобуса от Рижского международного автовокзала;
- На рейсы Latvijas Sabiedriskais Autobuss в направлении Лиепаи и на рейс в Салдус.
Билеты, которые МОЖНО приобрести в кассе автовокзала Скрунды:
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- На местные рейсы, начальный пункт которых — автовокзал Скрунды;
- На рейсы Liepājas autobusu parks в направлении Лиепаи — в предварительной продаже до отправления автобуса от Рижского международного автовокзала (без комиссии);
- На все рейсы Lux Express;
- На рейсы с отправлением из автовокзалов Кулдиги, Талси, Бауски и Елгавы (без комиссии);
- На другие внутренние, рейсы в страны Балтии и международные рейсы с отправлением от Рижского международного автовокзала (без комиссии).