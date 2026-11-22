Изменения связаны с внедрением новой кассовой билетной торговой системы (KBTS). Новая система продажи билетов внедряется по всей Латвии, чтобы обеспечить единый порядок продажи и учета билетов на общественный транспорт. Ее цель — модернизировать процесс покупки билетов, улучшить обмен данными между перевозчиками и билетными операторами, а также обеспечить пассажирам более удобную и прозрачную покупку билетов.