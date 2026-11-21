"Как в кино!" Жители латвийского города почти сутки не могли выйти из дома из-за спецоперации
Жители города Седа в Валмиерском крае пережили тревожные сутки, когда их многоквартирный дом окружили сотрудники различных оперативных служб. Людям запретили выходить на улицу, а специалисты в защитных костюмах искали опасные вещества.
Около 24 часов жильцы первого подъезда дома на улице Саулес в Седе были вынуждены оставаться в своих квартирах. Территорию вокруг здания оцепили представители различных служб, однако подробных объяснений людям не предоставляли.
Основное внимание сотрудников было сосредоточено на одной из квартир первого этажа.
"Никто никому ничего не объяснял. Сказали сидеть дома и не высовываться. Все было как в кино. Утром проснулась - ощущение, будто это был сон. Очень неприятное чувство", - рассказала одна из местных жительниц.
Другая жительница дома, Наталья, также пожаловалась на отсутствие информации. "Нам никто ничего не рассказывал. Да, здесь было много разных людей. На второй день появились военные. И никто ничего не знает. Они ведь ничего не скажут", - отметила женщина.
По словам очевидцев, специалисты обследовали не только квартиры, но и чердак здания. Среди жильцов распространилась информация, что сотрудники служб ищут опасные вещества.
"Ну, так сказала полиция. Какая-то горючая смесь, какое-то химическое вещество, что-то подобное. Опасное для жизни? Я не знаю. Может, в сарае. Там у них стоял мусорный контейнер. Возможно, возле него или в квартире", - рассказала одна из жительниц Седы.
Местные жители предполагают, что правоохранители заранее знали, куда направляются. "Мне кажется, их никто не вызывал. Они целенаправленно знали, куда ехать", - считает местная жительница.
По информации "Degpunktā", действия латвийских оперативных служб могут быть связаны с расследованием попытки нападения на предприятие по производству беспилотников в Эстонии.
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Ранее Полиция безопасности Эстонии задержала восьмерых жителей Латвии по подозрению в причастности к подготовке нападения. Среди задержанных четверо граждан Латвии и четверо неграждан. По информации эстонских правоохранителей, все восемь имеют славянское происхождение. Предполагаемой целью нападения было предприятие Threod Systems в Виймси. По имеющейся информации, попытка подрыва могла быть организована по заказу российской военной разведки.
В рамках расследования латвийские правоохранители провели процессуальные действия на девяти объектах, связанных с фигурантами дела. Предположительно, одним из таких мест мог быть и дом в Седе, однако официального подтверждения этой связи в сюжете не приводится. Во время обысков были изъяты взрывоопасные предметы, боеприпасы и пиротехника.
Соседи рассказали о мужчине, у которого проводили обыск
Жители дома утверждают, что мужчина, квартирой которого заинтересовались сотрудники оперативных служб, работал водителем-дальнобойщиком.
По словам соседей, он редко бывал дома, вел тихий образ жизни и никогда не вызывал подозрений. Поэтому появление большого количества сотрудников различных служб стало для жильцов полной неожиданностью.
"Мы его редко видели. Он был такой тихий, спокойный, никуда не ходил, ни с кем не общался. Ну, что-то вроде "здравствуйте", "до свидания" - примерно так. Забирал белье, развешивал его, ходил в магазин. Потом отправлялся в рейс. И все. Мы даже не знаем, где он сейчас. Понятия не имеем", - рассказала Наталья.
На данный момент журналистам "Degpunktā" неизвестно, что произошло с мужчиной и имеет ли он отношение к расследованию нападения на эстонское предприятие. При этом появилась информация, что прокуратура обратилась в суд с просьбой заключить под стражу пятерых из восьми задержанных по делу.
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Несмотря на масштабную операцию и поиски потенциально опасных веществ, никто из жителей дома не пострадал. Журналисты "Degpunktā" обратились в Государственную службу окружающей среды, чтобы выяснить, существует ли угроза для людей после произошедшего. В ведомстве подтвердили, что в настоящее время опасности ни для окружающей среды, ни для здоровья жителей нет.
Тем не менее у жильцов остались неприятные впечатления от пережитого. Люди признаются, что чувствовали себя практически заложниками ситуации, поскольку не могли покинуть собственные квартиры и не понимали, что происходит в их доме.