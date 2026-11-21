"Мы его редко видели. Он был такой тихий, спокойный, никуда не ходил, ни с кем не общался. Ну, что-то вроде "здравствуйте", "до свидания" - примерно так. Забирал белье, развешивал его, ходил в магазин. Потом отправлялся в рейс. И все. Мы даже не знаем, где он сейчас. Понятия не имеем", - рассказала Наталья.