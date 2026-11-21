Белый дом намерен добиться окончания войны в Украине к началу января 2027 года
Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Киев и Москва заключили соглашение об окончании войны к началу января 2027 года. Такой срок американские представители назвали в разговорах с украинскими и европейскими чиновниками, сообщила газета Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.
По данным издания, Белый дом стремится добиться договоренности до того, как по итогам промежуточных выборов демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США. Ожидается, что в новом составе Конгресса они будут добиваться расширения помощи Украине и ужесточения санкций против России.
В Киеве опасаются, что стремление Вашингтона уложиться в этот срок усилит давление на президента Украины Владимира Зеленского. Высокопоставленный украинский чиновник сообщил FT, что Зеленского могут попытаться склонить к соглашению на условиях Москвы. Европейский собеседник газеты также выразил опасение, что от Украины потребуют серьезных уступок.
На этой неделе Трамп обсуждал войну в Украине с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. После встречи Трамп заявил, что, по словам Путина, Москва готова к миру. Однако два источника FT, знакомых с позицией Кремля, считают быстрое соглашение маловероятным. По их оценке, российские власти рассчитывают усилить свои позиции на переговорах за счет новых воздушных ударов по Украине.