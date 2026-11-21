На этой неделе Трамп обсуждал войну в Украине с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. После встречи Трамп заявил, что, по словам Путина, Москва готова к миру. Однако два источника FT, знакомых с позицией Кремля, считают быстрое соглашение маловероятным. По их оценке, российские власти рассчитывают усилить свои позиции на переговорах за счет новых воздушных ударов по Украине.