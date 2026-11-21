"Пока я отвлеклась, машину могли бы обчистить": жительницу Риги насторожила странная просьба на автомойке
Обычная мойка автомобиля едва не обернулась неприятностями для рижанки. На автомойке в Марупе незнакомка попросила ее помочь завести машину с помощью проводов, но вскоре произошло нечто, заставившее женщину заподозрить возможную мошенническую схему.
Инга поделилась своей историей после посещения автомойки на улице Даугаву в Марупе, неподалеку от торгового центра Rimi. По словам женщины, во время мытья машины к ней подошла незнакомка из соседнего бокса и попросила помочь завести автомобиль с помощью пусковых проводов. Как объяснила автомобилистка, аккумулятор ее машины якобы разрядился во время мойки.
"Когда я мыла машину, из соседнего бокса подошла женщина и попросила о помощи - нужно было завести двигатель с помощью проводов, поскольку во время мойки якобы сел аккумулятор. Я растерялась... Сказала, что даже не знаю толком, где в моей машине находится аккумулятор, поскольку я просто пользователь автомобиля", - рассказала Инга.
Однако уже через минуту произошло нечто, заставившее ее усомниться в искренности незнакомки. "Через минуту она запрыгнула в свою машину и уехала, а за ней сразу же последовал еще один автомобиль, который стоял за ней в очереди", - написала женщина.
Такое развитие событий показалось Инге подозрительным. Она предположила, что просьба помочь с запуском двигателя могла быть лишь способом отвлечь ее внимание.
"Понимаю, что избежала встречи с мошенниками нового типа. Наверное, пока я соединяла бы провода, салон моей машины основательно обчистили бы", - предположила автор публикации, призвав других водителей быть осторожными.
История вызвала активное обсуждение в Facebook. Некоторые пользователи поблагодарили Ингу за предупреждение, другие напомнили, что даже при кратковременном выходе из автомобиля важно запирать двери и держать ключи при себе. Еще несколько комментаторов обратили внимание на то, что на автомойках обычно установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому в случае подозрительных происшествий они советуют обращаться в полицию.