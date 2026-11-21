Хочешь бороться с коррупцией? KNAB организует спецкурсы для госучреждений
Государственные и муниципальные учреждения Латвии смогут подготовить собственных специалистов по борьбе с коррупцией. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) организует двухдневное бесплатное обучение, на котором участников научат выявлять коррупционные риски и конфликты интересов.
KNAB приглашает представителей государственных и муниципальных учреждений Латвии принять участие в программе подготовки специалистов, которые в дальнейшем смогут обучать своих коллег вопросам противодействия коррупции. Первоначальное двухдневное обучение состоится 2 и 3 декабря. Цель программы - укрепить систему обучения по вопросам противодействия коррупции и повысить способность государственных и муниципальных учреждений самостоятельно обучать своих сотрудников. Особое внимание будет уделено подходу, основанному на оценке рисков.
Как пояснили в KNAB, эффективная профилактика коррупции начинается с понимания рисков, характерных для деятельности конкретного учреждения. Такой подход позволяет определить, в каких процессах и ситуациях вероятность коррупции или конфликта интересов наиболее высока, и выбрать соответствующие профилактические меры.
Этот принцип важен и при обучении сотрудников: содержание занятий и практические примеры должны соответствовать должностным обязанностям работников и связанным с ними рискам.
Двухдневные начальные занятия пройдут в помещениях KNAB. Представители учреждений изучат теоретические и практические аспекты противодействия коррупции, разберут различные ситуации и усовершенствуют навыки выявления коррупционных рисков и конфликтов интересов.
Отдельное внимание уделят тому, как передавать полученные знания коллегам и организовывать обучение с учетом потребностей конкретного учреждения.
После прохождения начального курса участники станут членами программы дальнейшего обучения. KNAB будет регулярно информировать их об актуальных вопросах противодействия коррупции и применении нормативных актов, а также оказывать поддержку в передаче знаний сотрудникам своих учреждений.
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Понимание подхода, основанного на оценке рисков, и его практическое применение будут и дальше углубляться в рамках последующих занятий и обмена опытом.
Государственные и муниципальные учреждения могут подать заявки на участие своих представителей в программе до 1 декабря.
KNAB реализует программу подготовки специалистов по дальнейшему обучению в сфере противодействия коррупции с 2013 года. Участие в ней бесплатное.