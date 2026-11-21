KNAB приглашает представителей государственных и муниципальных учреждений Латвии принять участие в программе подготовки специалистов, которые в дальнейшем смогут обучать своих коллег вопросам противодействия коррупции. Первоначальное двухдневное обучение состоится 2 и 3 декабря. Цель программы - укрепить систему обучения по вопросам противодействия коррупции и повысить способность государственных и муниципальных учреждений самостоятельно обучать своих сотрудников. Особое внимание будет уделено подходу, основанному на оценке рисков.