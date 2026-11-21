"Мы гораздо ближе к Марксу, чем к Адаму Смиту": Петерис Шмидре жестко оценил экономику Латвии
Почему Латвия отстает от других стран Балтии и что мешает ей использовать собственный экономический потенциал? Известный предприниматель Петерис Шмидре считает, что государство слишком сильно вмешивается в бизнес, политическая элита не доверяет частным компаниям, а рост зарплат без развития экономики лишь разгоняет инфляцию.
Предприниматель и пионер латвийской телекоммуникационной отрасли Петерис Шмидре считает, что Латвия совершила серьезные экономические ошибки после восстановления независимости, а впоследствии постепенно превратилась в самую социалистическую страну Балтии. При этом бизнесмен сохраняет оптимизм и уверен, что у страны есть огромный потенциал для развития, особенно в эпоху искусственного интеллекта.
Своими оценками прошлого, настоящего и будущего Латвии он поделился в рамках цикла бесед "Латвия 2035".
Экономические интересы принесли в жертву ради больших целей
Оценивая решения, принятые сразу после восстановления независимости, Шмидре разделяет политический курс страны и допущенные экономические ошибки. По его мнению, выбор в пользу западного мира был абсолютно правильным, однако в экономических вопросах Латвия слишком легко отказывалась от защиты собственных интересов.
"Если говорить о политике, все происходило абсолютно идеально и без ошибок. Невозможно было не бороться за независимость или не делать первые шаги навстречу Европейскому союзу и НАТО. Политические цели были совершенно ясны. Однако в экономике на начальном этапе мы допустили ошибки.
Самая большая из них - создали впечатление, что готовы вступить в Европейский союз любой ценой. Многие другие страны в этом процессе старались защищать и сохранять свои экономические интересы, тогда как мы были готовы пожертвовать и отдать все возможное, лишь бы достичь своей цели", - считает предприниматель.
По словам Шмидре, его собственные первые шаги в бизнесе в те годы тоже казались окружающим непонятными. В 1990-е годы многие инженеры и представители интеллигенции искали способы быстро заработать на жизнь. В частности, бывшие коллеги Шмидре ездили в Польшу, покупали компьютеры, привозили их в Латвию и успешно перепродавали. Сам же предприниматель думал о создании долгосрочной инфраструктуры, которая открыла бы латвийцам доступ к западному информационному пространству.
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"В 1990-е годы мои бывшие коллеги и инженеры, внезапно оставшиеся без работы, ради выживания массово ездили в Польшу, покупали компьютеры, привозили их сюда и успешно продавали, получая хорошую прибыль. Когда мы встречались и я начинал рассказывать им о своем проекте - необходимости кабельного телевидения и многоканального вещания, подчеркивая нехватку информации после жизни за железным занавесом, они между собой рассуждали, что со мной что-то не так. Нормальные люди тогда торговали компьютерами и зарабатывали деньги, а я мечтал о каких-то кабельных сетях и доступности информации", - вспоминает Шмидре.
Почему Латвия стала самой социалистической страной Балтии
Анализируя путь страны от дикого капитализма к нынешнему государственному капитализму, предприниматель утверждает, что наиболее серьезный ущерб латвийской экономике был нанесен не столько в ходе приватизации, сколько позднее, когда политическая власть начала целенаправленно вмешиваться в механизмы свободного рынка.
По его мнению, стремление государственного управления контролировать все происходящее создало нездоровую конкурентную среду, в которой государственные предприятия и компании получают преимущество перед частным бизнесом.
"Процесс приватизации никогда и нигде не был и не мог быть идеальным. Совершенно очевидно, что люди, которые находятся ближе к принятию решений, всегда получают больше. Но самая большая ошибка заключалась не в приватизации, а в последующих годах, когда политическая власть начала напрямую вмешиваться в предпринимательство.
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Сложилась ситуация, при которой предпочтение и приоритет всегда отдаются государственным предприятиям и коммерческим обществам. Именно это и привело нас к нынешнему положению: из всех стран Балтии Латвия в экономическом управлении стала самой социалистической и даже коммунистической страной", - заявил Шмидре.
Предприниматель считает, что современные латвийские политики смотрят на экономику скорее через призму идей Карла Маркса, чем Адама Смита. Вместо того чтобы воспринимать частный бизнес как источник общественного благосостояния, власть относится к предпринимателям с подозрением.
"Оценивая нынешнее отношение политической элиты к частному предпринимательству, невольно задаешься вопросом: соответствует ли оно взглядам Адама Смита, согласно которым предприниматели работают на благо общества, или скорее теории Карла Маркса, согласно которой каждый бизнесмен думает только о собственной прибыли? Мне кажется, на государственном уровне мы гораздо ближе к мировоззрению Маркса. Политическая элита считает, что государство должно само взять предпринимательство в свои руки, чтобы лучше его контролировать и управлять им. Но на практике они этого делать не умеют. Именно здесь и начинаются наши экономические проблемы", - объясняет Шмидре.
Рост зарплат без развития экономики только разгоняет инфляцию
Еще одна проблема, на которую обращает внимание бизнесмен, - популистские решения при распределении государственного бюджета. В частности, он критикует повышение зарплат в общественном секторе без соответствующего роста производительности труда.
По мнению Шмидре, если государство увеличивает выплаты, но при этом экономика не производит больше товаров и услуг, дополнительные деньги неизбежно приводят к инфляции.
"Какой смысл повышать зарплаты в социальной сфере, основываясь только на ранее данных обещаниях, если в стране нет реального экономического роста? Это глупость. Если мы просто распределяем и разбрасываем деньги без какого-либо экономического обеспечения, не производя больше товаров и не предоставляя больше услуг, эти деньги на сто процентов превращаются в инфляцию. Через несколько месяцев или год люди удивляются и возмущаются: откуда взялась такая дороговизна и почему растут цены? Ответ прост - цены выросли из-за тех самых зарплат, которые только что повысили. Если в экономике нет реального развития, разбрасываться деньгами совершенно бессмысленно", - заявил предприниматель.
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Чтобы выйти из этого положения, Шмидре считает необходимым реформировать саму политическую систему. По его мнению, только более прозрачная власть сможет принимать смелые экономические решения.
Бизнесмен выступает за более персональную ответственность политиков перед избирателями и считает, что Латвии могла бы подойти мажоритарная избирательная система.
"Нам необходимо гораздо более компетентное политическое руководство, которому общество могло бы доверять. Человек не может по-настоящему доверять анонимному партийному списку - доверять можно только конкретной личности. Поэтому мажоритарная избирательная система обеспечила бы гораздо более значимую и персональную ответственность.
Кроме того, вопрос о всенародно избираемом президенте напрямую связан с уменьшением государственной монополии. Сейчас наша государственная система работает как замкнутая вертикаль: у правящей коалиции практически нет конкуренции, президента избирает узкий политический круг, средства массовой информации во многом зависят от государственного бюджета, а даже судебную власть утверждает Сейм", - считает Шмидре.
Искусственный интеллект не захватит мир: что ждет Латвию к 2035 году
Говоря о технологиях, которые будут определять развитие мира и Латвии до 2035 года, предприниматель особо выделяет искусственный интеллект. В отличие от тех, кто опасается его последствий, Шмидре видит в этой технологии прежде всего инструмент, который сделает доступ к информации и аналитике значительно проще.
По его словам, искусственный интеллект позволяет практически каждому человеку пользоваться огромными массивами накопленных человечеством знаний, причем для этого достаточно правильно сформулировать вопрос.
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"Искусственный интеллект - уникальное достижение, которое максимально облегчает и сокращает доступ отдельного человека ко всему накопленному в мире объему информации. Это революционный инструмент, позволяющий очень простым способом получать необходимые знания, всего лишь задавая правильные вопросы. Следующим этапом развития может стать непосредственное соединение человеческого интеллекта с этим объемом информации, когда в процессе мышления можно будет использовать не только собственные ресурсы мозга, но и глобальную базу данных.
И у меня совершенно нет опасений, что искусственный интеллект может захватить мир. Никто не причинит столько вреда, сколько способен причинить сам человек. Даже если искусственный интеллект допустит какую-то ошибку, в ее основе будут лежать действия самого человека", - рассуждает Шмидре.
Несмотря на критику нынешней экономической и политической системы, предприниматель сохраняет оптимизм относительно будущего Латвии. Он признает, что пока не может точно определить, каким образом страна должна осуществить необходимые преобразования. Однако, по его мнению, главное условие успеха - возвращение к здоровому капитализму, при котором люди будут заинтересованы работать, создавать новые продукты и развивать бизнес.
"Несмотря ни на что, я сохраняю оптимизм. Мне очень трудно точно определить, как именно осуществить этот переход, но в экономику необходимо вернуть здоровый капитализм - такую среду, в которой человек будет по-настоящему заинтересован работать и создавать ценности. Если Латвии удастся обеспечить такие условия и привести систему в порядок, наши возможности для роста будут безграничными. Наши люди и имеющиеся ресурсы вместе создают уникальный потенциал мирового масштаба", - заключил предприниматель.