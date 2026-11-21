"Какой смысл повышать зарплаты в социальной сфере, основываясь только на ранее данных обещаниях, если в стране нет реального экономического роста? Это глупость. Если мы просто распределяем и разбрасываем деньги без какого-либо экономического обеспечения, не производя больше товаров и не предоставляя больше услуг, эти деньги на сто процентов превращаются в инфляцию. Через несколько месяцев или год люди удивляются и возмущаются: откуда взялась такая дороговизна и почему растут цены? Ответ прост - цены выросли из-за тех самых зарплат, которые только что повысили. Если в экономике нет реального развития, разбрасываться деньгами совершенно бессмысленно", - заявил предприниматель.