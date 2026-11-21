О планах сокращений сообщил глава авиакомпании Йенс Риттер в письме сотрудникам. Lufthansa начала сокращать расходы еще в 2024 году, однако, по оценке руководства, принятых мер уже недостаточно. С января по сентябрь 2026 года скорректированный операционный убыток авиакомпании составил 180 млн евро — в среднем по 20 млн евро в месяц. Среди причин руководство называет забастовки и подорожание авиатоплива на фоне войны в Иране.