Популярная у жителей Латвии авиакомпания переходит в режим экономии. Пассажиров это тоже затронет
Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить в общей сложности 1000 штатных единиц в двух своих крупнейших авиаузлах — во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Это около 2,5% от общей численности персонала Lufthansa Airlines, где работают примерно 40 000 человек.
О планах сокращений сообщил глава авиакомпании Йенс Риттер в письме сотрудникам. Lufthansa начала сокращать расходы еще в 2024 году, однако, по оценке руководства, принятых мер уже недостаточно. С января по сентябрь 2026 года скорректированный операционный убыток авиакомпании составил 180 млн евро — в среднем по 20 млн евро в месяц. Среди причин руководство называет забастовки и подорожание авиатоплива на фоне войны в Иране.
Перемены могут затронуть и пассажиров. Lufthansa рассматривает возможность еще сильнее сократить число рейсов на коротких и средних маршрутах.
Профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit подверг критике действия руководства авиакомпании. В организации заявили, что Lufthansa создает неопределенность среди сотрудников, не объясняя, какие подразделения затронут сокращения и связаны ли они с ранее объявленной программой оптимизации. Профсоюз также усомнился в эффективности некоторых заявленных мер экономии.