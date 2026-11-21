"Они атаковали несколько наших объектов, и, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили ударом по Крымскому мосту. Мы ни при каких обстоятельствах - ни дипломатическим, ни военным путем - не примем того, что Путин и россияне оккупируют наши территории", - заявил Зеленский.