Путин должен понять, что Крымского моста не будет - Зеленский сделал жесткое заявление
Крымский мост по-прежнему остается одной из главных целей Украины. Владимир Зеленский заявил, что удары по нему законны и могут продолжиться. По его словам, Россия должна почувствовать, что такое война, и смириться с потерей контроля над полуостровом, а Крымский мост будет уничтожен.
"Путин должен понять, что этот мост не уцелеет", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC. Он подчеркнул, что удары по Крымскому мосту являются законными, поскольку полуостров с весны 2014 года оккупирован российскими войсками.
"Это абсолютно законная цель для нас, поскольку они оккупировали Крым - наш Крым. Это была их первая цель в 2014 году. Они захватили нашу территорию. После этого построили этот мост и заявили, что он является частью России", - пояснил украинский президент.
Зеленский напомнил, что после оккупации полуострова Москва внесла изменения в свою конституцию и внутреннее законодательство, пытаясь таким образом присоединить украинские земли к своей территории. Однако эти действия России не получили поддержки ни у кого в мире и не были признаны на международном уровне, отметил Зеленский.
Президент Украины также дал понять, что удары по Крымскому мосту могут продолжиться. По его словам, Россия должна "почувствовать, что такое война", а также осознать, что сохранить контроль над украинским полуостровом невозможно.
"Они атаковали несколько наших объектов, и, конечно, мы должны были ответить. И, конечно, мы ответили ударом по Крымскому мосту. Мы ни при каких обстоятельствах - ни дипломатическим, ни военным путем - не примем того, что Путин и россияне оккупируют наши территории", - заявил Зеленский.
По его словам, сейчас Россия использует Крымский мост, "чтобы доставлять на полуостров как можно больше оружия". Согласно ежедневным сводкам Вооруженных сил Украины, ракеты и беспилотники часто запускают с территории аннексированного Крыма.
За последнюю неделю Украина нанесла несколько ударов по Крымскому мосту. 17 ноября была уничтожена арка автомобильной части моста, а также один из его пролетов. В ночь на 19 ноября целью стала железнодорожная часть сооружения.