Сегодня исполняется 13 лет со дня одной из самых страшных трагедий в современной истории Латвии. 21 ноября 2013 года в рижском районе Золитуде обрушилась крыша магазина Maxima. Погибли 54 человека, в том числе трое спасателей, десятки людей получили тяжелые травмы. Ежегодно в этот день на месте трагедии собираются пострадавшие и родственники погибших, чтобы почтить память жертв.