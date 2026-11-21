Maxima в Золитуде: от открытия до трагедии
13 лет со дня трагедии в Золитуде: 54 погибших и судебный процесс, который до сих пор не завершен
Ровно 13 лет назад обрушение крыши магазина Maxima в рижском районе Золитуде унесло жизни 54 человек, в том числе трех спасателей. Трагедия потрясла всю Латвию, но судебное разбирательство по этому делу до сих пор не завершено.
Сегодня исполняется 13 лет со дня одной из самых страшных трагедий в современной истории Латвии. 21 ноября 2013 года в рижском районе Золитуде обрушилась крыша магазина Maxima. Погибли 54 человека, в том числе трое спасателей, десятки людей получили тяжелые травмы. Ежегодно в этот день на месте трагедии собираются пострадавшие и родственники погибших, чтобы почтить память жертв.
Этим летом в Золитуде, по адресу Приедайнес, 20A, был открыт Сад памяти, посвященный трагическим событиям. На его территории свободно размещены 54 полированные сферические конструкции из нержавеющей стали с зеркальной поверхностью. Каждая из них символизирует одну из 54 оборвавшихся жизней.
Открытие Сада памяти в Золитуде
В Золитуде, на улице Приедайнес, 20А, открыли Сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года.
Вся территория сада оформлена с помощью зеленых насаждений по периметру. Его окружает прилегающий линейный парк, который соединяет мемориальное пространство с городской средой и создает переход между тишиной места памяти и повседневной жизнью города.
Судебное разбирательство продолжается
Как установили эксперты-строители, причиной трагедии стали неправильные расчеты нагрузок на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась.
В рамках уголовного дела, возбужденного после трагедии, первые две судебные инстанции признали виновным только инженера-строителя Ивара Сергету. Ему назначили несколько лет лишения свободы, обязали выплатить 5,5 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда, а также запретили в течение определенного времени работать по профессии.
Читайте продолжение после рекламы
Однако приговор пока не вступил в законную силу. Дело вновь рассматривается в апелляционном суде. Помимо Сергеты, обвинения предъявлены еще нескольким лицам.
В Золитуде обрушился магазин Maxima
Рассмотрение дела в Рижском окружном суде продолжится 24 февраля следующего года.