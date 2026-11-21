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В Латвии
Сегодня 09:13
В субботу ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер
В субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода с дождем и мокрым снегом. На побережье будет дуть порывистый ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня во многих районах страны пройдут дожди и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Курземе и Видземе. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Юго-западный и западный ветер будет слабым или умеренным. На побережье он усилится, порывы достигнут 15-18 метров в секунду.
В Риге временами также ожидаются дождь и мокрый снег. На севере столицы порывы юго-западного ветра днем усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.