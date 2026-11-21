В течение дня во многих районах страны пройдут дожди и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Курземе и Видземе. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Юго-западный и западный ветер будет слабым или умеренным. На побережье он усилится, порывы достигнут 15-18 метров в секунду.