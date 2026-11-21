Годманис обратил внимание и на еще одну особенность нынешней модели правительства. В отличие от традиционных коалиционных кабинетов, здесь министр в случае неудачи должен нести индивидуальную ответственность за свою работу, а не втягивать в политический кризис всю партию и премьер-министра. "В этом правительстве министр понимает, что он не потянет за собой в яму премьер-министра, если сам не сможет выполнять свои обязанности. Это очень важно", - подчеркнул бывший глава правительства.