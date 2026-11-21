"Я бы снизил зарплаты правительству и самому себе": Годманис оценил первые шаги Кулбергса
Бывший премьер-министр Латвии Ивар Годманис считает, что новая власть должна была начать экономию не с замораживания зарплат, а с их реального сокращения. Причем уменьшить оклады следовало и министрам, и премьеру.
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс решил заморозить зарплаты политиков, но этого недостаточно для настоящей экономии. Правительству следовало бы пойти дальше и сократить собственные оклады, считает бывший глава правительства Ивар Годманис. Своими оценками бывший премьер-министр, возглавлявший правительство в 1990–1993 и 2007–2009 годах, поделился в эфире программы "Неделя. Post scriptum" на TV24.
Комментируя решение Андриса Кулбергса заморозить зарплаты политиков, Годманис подчеркнул, что замораживание и сокращение оплаты труда - совершенно разные меры.
"Я бы пошел на сокращение зарплат правительству и самому себе. Кулбергс сказал - заморозить. Да, но это не то же самое, что сократить", - заявил экс-премьер.
При этом Годманис вступился за нынешнего главу правительства на фоне общественной дискуссии вокруг его высказываний об экономии на пенсиях по инвалидности. По мнению бывшего премьера, слова Кулбергса были вырваны из контекста.
Если отрасли не согласятся, придется сокращать расходы
Отдельно Годманис оценил поручение премьер-министра, согласно которому министры и представители государственного управления должны в течение 30 дней встретиться с представителями различных отраслей. Цель этих переговоров - разобраться в ситуации, уменьшить бюрократию и подготовить предложения по пересмотру государственных расходов.
Однако бывший премьер не ожидает, что процесс пройдет легко и все стороны поддержат предлагаемые изменения.
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"Нельзя сказать, что все эти переговоры с отраслями за 30 дней закончатся положительно и все согласятся. Тогда возникает вопрос: что делать дальше, если не согласятся?" - рассуждает Годманис.
По его мнению, в таком случае власти могут прибегнуть к замораживанию зарплат и сокращению штатных должностей. Последняя мера, как считает политик, может оказаться менее болезненной, чем некоторые другие варианты экономии.
Почему премьеру нужны люди, которым он доверяет
Годманиса также спросили, может ли модель профессионального правительства, похожая на ту, которую он сам использовал в начале 1990-х годов, стать залогом успеха нынешнего кабинета министров. "Это покажет время", - ответил он.
При этом бывший премьер не согласился с критикой в адрес Кулбергса из-за того, что тот пригласил в правительство знакомых ему людей. В сложной ситуации, считает Годманис, взаимное доверие между премьер-министром и членами его команды особенно важно.
"А как иначе? Если ты идешь на такую должность и действительно хочешь что-то сделать, а это вовсе не сладкая работа, нужно брать людей, которым ты доверяешь и которые доверяют тебе", - объяснил он.
Годманис обратил внимание и на еще одну особенность нынешней модели правительства. В отличие от традиционных коалиционных кабинетов, здесь министр в случае неудачи должен нести индивидуальную ответственность за свою работу, а не втягивать в политический кризис всю партию и премьер-министра. "В этом правительстве министр понимает, что он не потянет за собой в яму премьер-министра, если сам не сможет выполнять свои обязанности. Это очень важно", - подчеркнул бывший глава правительства.