Женщину, заявившую о домогательствах со стороны мигрантов, могут обвинить в лжесвидетельстве
История юриста Гинты Вилцане, которая летом заявила о сексуальном нападении в центре Риги, получила неожиданное продолжение. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту возможной дачи заведомо ложных показаний и разглашения сведений, полученных в ходе досудебного расследования.
Как сообщает Латвийское телевидение (LTV), полиция завершила ведомственную проверку и 19 ноября начала новое уголовное производство. Одновременно прокуратура оставила без изменений решение полиции о прекращении расследования предполагаемого сексуального нападения на Вилцане. Таким образом, возможности обжаловать это решение исчерпаны.
Ранее, 28 сентября, вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины, но не нашел оснований отменять постановление надзирающего прокурора от 25 августа и решение следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать в течение десяти дней после его получения следующему по должности вышестоящему прокурору. Как агентство LETA выяснило 13 октября, соответствующая жалоба поступила в прокуратуру и на тот момент еще рассматривалась.
Что произошло возле Латвийского университета
Скандал начался 27 июня, когда Вилцане написала в соцсетях, что на нее напали в сквере возле Латвийского университета в центре Риги, когда она возвращалась домой. По ее словам, к ней пристали двое мужчин, внешне похожих на выходцев из Индии или Пакистана.
«Когда один уже начал распускать руки, второй приготовился достать свои гениталии. Я сопротивлялась, пока на помощь не подбежал мужчина», - написала тогда женщина в социальной сети.
Ее заявление вызвало широкий общественный резонанс. На него отреагировали и представители Национального объединения (NA), с которым Вилцане ранее была политически связана. Она входила в правление рижского отделения партии и в прошлом баллотировалась от NA на выборах в Сейм и самоуправления.
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Тогдашний министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) заявил в социальных сетях, что полиция должна быстро установить личности предполагаемых нападавших. Он также выразил готовность при первой возможности подписать решение о включении этих людей в черный список и их депортации.
В свою очередь, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA) сообщил, что Рижская муниципальная полиция проведет дополнительные мероприятия по контролю за иммиграцией, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в столице.
Что установило расследование
Государственная полиция начала уголовный процесс после публикации заявления в социальных сетях. При этом первоначально никто официально не обращался в полицию по поводу произошедшего. Заявление было получено уже после того, как история приобрела общественный резонанс, когда сотрудники полиции приехали к женщине.
Расследование велось по статье Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности.
Под надзором прокуратуры полиция провела масштабные следственные и оперативные мероприятия. В частности, были изъяты и изучены доступные записи камер видеонаблюдения в городской среде, а также проанализирована и проверена информация, полученная в ходе расследования.
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Однако, как ранее сообщала полиция, обстоятельства, изложенные женщиной, в части совершения действий сексуального характера не подтвердились.
Поэтому 21 июля было принято решение прекратить уголовный процесс по факту предполагаемого нападения. Одновременно полиция начала ведомственную проверку, чтобы выяснить, могли ли иметь место заведомо ложные показания и введение общественности в заблуждение.
Теперь эта проверка привела к началу нового уголовного производства. Полиция расследует возможную дачу заведомо ложных показаний и разглашение сведений, полученных в ходе досудебного уголовного процесса. При этом сам факт совершения этих правонарушений еще предстоит установить.