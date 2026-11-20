Ранее, 28 сентября, вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины, но не нашел оснований отменять постановление надзирающего прокурора от 25 августа и решение следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать в течение десяти дней после его получения следующему по должности вышестоящему прокурору. Как агентство LETA выяснило 13 октября, соответствующая жалоба поступила в прокуратуру и на тот момент еще рассматривалась.