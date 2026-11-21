От промышленного гиганта до заброшенных цехов: как исчезла одна из старейших бумажных фабрик Риги
На окраине Риги, возле озера Юглас, есть место, которое когда-то было одним из важных промышленных центров Латвии. Здесь производили тысячи тонн бумаги, строили дома для рабочих, устраивали концерты и спортивные соревнования. За свою более чем 140-летнюю историю бумажная фабрика на Югле пережила пожары, войну, смену владельцев и банкротство. Что осталось от некогда процветающего предприятия и чем сегодня живет эта территория?
Как все начиналось
История бумажной фабрики на Югле началась в середине XIX века, когда Рига стремительно превращалась в крупный промышленный город. В 1859 году на земле Юглского поместья, на юго-восточном берегу озера Юглас, построили новое предприятие, которое по меркам своего времени считалось весьма современным.
В отличие от старых бумажных мануфактур, где многое делалось вручную, здесь использовали оборудование с паровым приводом. Как рассказывает краеведческий портал Cita Rīga, уже в 1865 году предприятие объединили с Лигатненской бумажной фабрикой в одно акционерное общество. Однако спокойной его история не была: в XIX веке фабрика пережила сильный пожар, после которого в 1885 году на ее базе появилась компания Ed. Brūns & Co.
К началу XX века фабрика стала важным работодателем в этой части Риги. В 1913 году здесь трудились 225 человек, а в 1938 году - 188. Предприятие выпускало писчую, типографскую и упаковочную бумагу, которая использовалась как в самой Латвии, так и за ее пределами.
Фабрика, вокруг которой вырос целый поселок
Вторая мировая война едва не поставила точку в истории предприятия. Во время войны фабрика была разрушена, а оборудование вывезено. После ее окончания производство пришлось фактически восстанавливать заново. Но восстанавливать решили не только цеха. Рядом с предприятием появился целый рабочий поселок с многоквартирными домами. Фабрика стала центром повседневной жизни нескольких поколений людей, многие из которых жили буквально в нескольких минутах ходьбы от рабочего места.
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У заводчан был собственный клуб, где действовали хор, оркестр, театральный коллектив и кружок народных танцев. Не менее насыщенной была спортивная жизнь. Как пишет LSM.lv в материале об истории берегов Юглы, работники фабрики занимались футболом, теннисом, стрельбой и даже мотоспортом.
Производство тем временем росло. В 1964 году на фабрике действовали четыре бумагоделательные машины, выпускавшие за год около 19 200 тонн бумаги. Главной специализацией оставалась писчая бумага, качество которой ценилось далеко за пределами Латвии.
В 1970-е годы продукция предприятия отправлялась не только в другие республики Советского Союза, но и в Чехословакию, Болгарию, Германскую Демократическую Республику и другие страны. Бумага с Юглы становилась частью повседневной жизни тысяч людей, которые, вероятно, даже не подозревали, где она была изготовлена.
Как гигант пришел в упадок
После восстановления независимости Латвии фабрика столкнулась с трудностями, которые переживали многие бывшие советские предприятия. Менялась экономика, привычные производственные связи распадались, а старое оборудование требовало серьезных вложений.
В 1991 году была зарегистрирована компания Juglas papīrs, которой передали в аренду производственные мощности. Однако вернуть фабрике прежние масштабы работы не удалось.
В 1994 году на базе государственного имущества создали акционерное общество Papīra fabrika Jugla. Через год его передали на приватизацию, но положение продолжало ухудшаться. Согласно исторической справке Государственного архива Латвии, в 1998 году Рижский окружной суд признал предприятие неплатежеспособным. В 1999 году началась процедура банкротства, а 23 января 2001 года фабрику окончательно исключили из Регистра предприятий. При этом возможность возродить производство обсуждалась даже после банкротства. В июне 2002 года издание Latvijas Vēstnesis сообщало, что на фабрике все еще сохранялись четыре бумагоделательные машины, хотя ни одна из них уже несколько лет не работала.
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Консультант Европейского банка реконструкции и развития предлагал запустить хотя бы одну машину, чтобы заработать деньги на покупку более современного оборудования. Однако реализовать такой сценарий не удалось. Вместо возвращения к полноценному изготовлению бумаги предприятие постепенно переключалось на переработку бумажной продукции и выпуск картонных коробок.
Что происходит на месте фабрики сегодня
Хотя производство бумаги давно остановлено, территория бывшей фабрики на улице Наутрену, 12, не осталась полностью без хозяйственной деятельности. Здесь продолжает работать компания Juglas papīrs, которая занимается сбором и сортировкой макулатуры и полиэтиленовой пленки. Как указывается на официальном сайте предприятия, бумажные отходы поступают от различных организаций и жителей. Их сортируют, прессуют и отправляют на перерабатывающие предприятия.
Получается некий исторический круговорот: место, где когда-то изготавливали бумагу, теперь занимается сбором уже использованной бумажной продукции. Правда, масштабы и характер работы сегодня совершенно другие.
Старые промышленные постройки тем временем пережили не один непростой эпизод. В январе 2015 года на территории бывшей фабрики произошел крупный пожар. Как сообщал LSM.lv, загорелось здание, заполненное спрессованными кипами бумаги. Площадь пожара достигла примерно 500 квадратных метров, а тушение осложнялось тем, что макулатура продолжала тлеть внутри.
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Следы старой фабрики можно найти и за ее воротами
Хотя предприятие давно перестало быть промышленным гигантом, его история по-прежнему читается в окружающем пейзаже. Район Брекши до сих пор нередко называют поселком Юглской бумажной фабрики. Здесь стоят дома, построенные для ее работников, а над бывшей промышленной территорией возвышается старая фабричная труба.
Неподалеку сохранилось еще одно свидетельство прошлого - Юглская усадьба, которую также называют усадьбой Брунса. Здание в стиле классицизма было построено на рубеже XVIII и XIX веков. После основания фабрики здесь поселился ее управляющий. Позднее в усадьбе размещались детский сад, амбулатория и домоуправление.
В ноябре 2025 года журналистка LSM.lv Солвейга Кальва побывала в бывшем фабричном поселке во время пешего путешествия по окраинам Риги. Она описала сохранившуюся фабричную трубу, старые гаражи, дворы многоквартирных домов и даже детскую площадку советских времен.
Неподалеку стоит и старая деревянная усадьба с четырьмя дорическими колоннами и верандой. Со стороны сада ее украшает еще более впечатляющий фасад с массивными двухэтажными колоннами и большим балконом. Однако рассмотреть эту часть здания с близкого расстояния нельзя: усадьба находится в частной собственности и окружена забором.