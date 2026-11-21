В 1994 году на базе государственного имущества создали акционерное общество Papīra fabrika Jugla. Через год его передали на приватизацию, но положение продолжало ухудшаться. Согласно исторической справке Государственного архива Латвии, в 1998 году Рижский окружной суд признал предприятие неплатежеспособным. В 1999 году началась процедура банкротства, а 23 января 2001 года фабрику окончательно исключили из Регистра предприятий. При этом возможность возродить производство обсуждалась даже после банкротства. В июне 2002 года издание Latvijas Vēstnesis сообщало, что на фабрике все еще сохранялись четыре бумагоделательные машины, хотя ни одна из них уже несколько лет не работала.