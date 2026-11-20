В полиции сообщили, что погибшей было 16 лет. Девушка упала с общего балкона многоэтажного здания. Пока не установлено, произошло ли это случайно или она совершила самоубийство. "Приходили спрашивать, видели ли мы эту девочку. А где мы могли ее видеть? У нас 16 этажей, жильцы постоянно меняются. Здесь все время кто-то бывает, мы встречаем людей в лифте. Я даже на своем этаже не всех знаю. Мне показали такую маленькую фотографию, что я толком не успела рассмотреть девочку. Сегодня мы вообще не выходили из дома. Не знаю, что там произошло и кого они ищут", - рассказала другая жительница.