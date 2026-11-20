Гибель 16-летней девушки в Плявниеках: полиция не исключает самоубийство
В Риге, в Плявниеках, трагически погибла 16-летняя девушка. В пятницу утром, когда ее сверстники находились на школьных занятиях, она упала с большой высоты и скончалась. По предварительной информации, девушка могла сама принять решение уйти из жизни, однако точные обстоятельства произошедшего предстоит установить Государственной полиции в рамках уголовного процесса.
В 16-этажном доме на улице Плявниеку проживает много людей, и далеко не все жильцы знают друг друга в лицо. Сотрудники Государственной полиции обходили квартиры, показывали жителям фотографию молодой девушки и спрашивали, не видели ли они ее раньше. Причину расспросов объясняли не всем, поэтому некоторые жильцы даже не знали, что неподалеку от входа в дом было обнаружено тело девушки, сообщает "Degpunktā".
"Да, мне показывали фотографию, но я ее никогда не видела. Мне кажется, она не из нашего дома. Совсем молодая девочка, школьница... Судя по фотографии, ученица седьмого или восьмого класса", - рассказала одна из жительниц дома.
В полиции сообщили, что погибшей было 16 лет. Девушка упала с общего балкона многоэтажного здания. Пока не установлено, произошло ли это случайно или она совершила самоубийство. "Приходили спрашивать, видели ли мы эту девочку. А где мы могли ее видеть? У нас 16 этажей, жильцы постоянно меняются. Здесь все время кто-то бывает, мы встречаем людей в лифте. Я даже на своем этаже не всех знаю. Мне показали такую маленькую фотографию, что я толком не успела рассмотреть девочку. Сегодня мы вообще не выходили из дома. Не знаю, что там произошло и кого они ищут", - рассказала другая жительница.
Государственная полиция начала расследование. На данный момент у правоохранителей нет оснований полагать, что в отношении девушки было совершено преступление. В подъезде дома установлены камеры видеонаблюдения, записи которых могут помочь следователям восстановить события, предшествовавшие трагедии.