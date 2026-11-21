Депутат Линда Лиепиня: "Не считаю, что бездетные люди должны руководить государством"
Готовы ли жители Латвии умереть за свою страну? Депутат Сейма Линда Лиепиня предлагает каждому честно ответить на этот вопрос. Но ее рассуждения о защите государства неожиданно перешли к теме детей, усыновления и права бездетных людей руководить страной.
Своими размышлениями представитель партии "Латвия на первом месте" поделилась в в программе "Preses klubs". Лиепиня, ставшая депутатом 15-го Сейма, начала разговор с благодарности тем, кто ежедневно отвечает за безопасность общества: полицейским, пожарным, военнослужащим Национальных вооруженных сил и сотрудникам других служб. Однако, подчеркнула она, защита государства - это обязанность не только профессиональных структур. Каждый человек должен понимать собственную ответственность перед страной.
"Первый вопрос, на который каждый должен ответить самому себе: готов ли я умереть за свою страну?" - заявила депутат.
По ее словам, заранее невозможно достоверно определить, как человек поведет себя в экстремальных обстоятельствах. Даже присяга, которую дают военнослужащие, полицейские и государственные служащие, сама по себе не гарантирует верности обещанию. "Я видела людей, которые приносят присягу, а потом ее нарушают. Нарушают и брачные клятвы - чего только люди не нарушают. Этому невозможно просто натренироваться. Только в час X будет видно, кто готов, а кто нет", - рассуждала Лиепиня.
Она также пожелала будущим полицейским и представителям других служб, чтобы им никогда не пришлось проверять свои профессиональные навыки в условиях настоящей войны.
При этом разговор о готовности пожертвовать жизнью ради страны приобрел для депутата личный характер. Лиепиня вспомнила о своем сыне и призналась, что не хотела бы, чтобы ему пришлось участвовать в военных действиях. "Если я готова отдать свою жизнь, я не хотела бы, чтобы это произошло с моим сыном. Ведь он еще в том возрасте, когда ему нужно жениться, ему нужно увидеть своих детей", - сказала она. По ее мнению, именно семейные связи и продолжение рода во многом определяют устойчивость общества. "У нас вообще очень большое значение имеют семейные династии в Латвии. Мы так много говорим о них, но именно это и объединяет Латвию, удерживает ее вместе", - заявила Лиепиня.
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Она призвала уделять больше внимания детям и созданию семей. При этом депутат признала, что не у всех людей есть возможность стать биологическими родителями, однако напомнила об усыновлении. "Конечно, есть люди, которые не могут иметь детей. Но у нас сотни детей, доступных для усыновления. Здесь есть совершенно простые вещи, о которых стоит задуматься", - отметила она.
В завершение разговора Лиепиня сформулировала еще одну позицию, которая касается уже не только демографии, но и требований к людям, занимающим высшие государственные посты. "Честно говоря, я не считаю, что люди без детей должны руководить государством на самом высоком уровне", - заявила депутат.