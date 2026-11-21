При этом разговор о готовности пожертвовать жизнью ради страны приобрел для депутата личный характер. Лиепиня вспомнила о своем сыне и призналась, что не хотела бы, чтобы ему пришлось участвовать в военных действиях. "Если я готова отдать свою жизнь, я не хотела бы, чтобы это произошло с моим сыном. Ведь он еще в том возрасте, когда ему нужно жениться, ему нужно увидеть своих детей", - сказала она. По ее мнению, именно семейные связи и продолжение рода во многом определяют устойчивость общества. "У нас вообще очень большое значение имеют семейные династии в Латвии. Мы так много говорим о них, но именно это и объединяет Латвию, удерживает ее вместе", - заявила Лиепиня.