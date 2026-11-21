Глава погранохраны признал, что действия Эстонии добавят головной боли нашим пограничникам
Поскольку Эстония закрывает пограничные пункты с Россией, латвийским пограничникам, вероятно, придется работать сверхурочно, заявил в пятницу в эфире Латвийского радио начальник Государственной пограничной охраны Латвии генерал Гунтис Пуятс.
На вопрос, хватит ли у пограничной службы ресурсов, чтобы справиться с дополнительным потоком людей в случае закрытия Эстонией границы с Россией, Пуятс пояснил, что этот вопрос придется решать за счет сверхурочной работы.
Он отметил, что для пересечения границы Латвии используются электронные системы очередей. "Но и у них есть свой предел, и очереди, безусловно, возникнут", – сказал он.
На вопрос о том, целесообразно ли Латвии также закрыть свои пограничные пункты с Россией, он пояснил, что такое решение должно принимать правительство, а он не получал никакой информации по этому поводу. Пуятс признал, что если это произойдет, работа пограничников несколько упростится. В то же время он отметил, что больше сотрудников можно будет направить на укрепление так называемой зеленой границы.
Как сообщалось, Эстония намерена с 1 декабря закрыть все пограничные пункты с Россией. Таким образом правительство Эстонии реагирует на попытку нападения на здание оборонно-промышленного предприятия Threod Systems в Виймси, целью которого было устроить взрыв и поджечь здание. К счастью, в инциденте никто не пострадал, а производственные мощности и логистические возможности компании не были затронуты.
В связи с этим инцидентом сотрудники Полиции безопасности Эстонии (КаПо) и Департамента полиции и погранохраны задержали восемь граждан Латвии. По данным Полиции безопасности, попытка нападения была совершена по приказу российской военной разведки (ГРУ).
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У Эстонии есть три действующих пограничных пункта на границе с Россией – в Нарве, Лухамаа и Койдула. Они работают 12 часов в сутки, с 7:00 до 19:00.