На вопрос о том, целесообразно ли Латвии также закрыть свои пограничные пункты с Россией, он пояснил, что такое решение должно принимать правительство, а он не получал никакой информации по этому поводу. Пуятс признал, что если это произойдет, работа пограничников несколько упростится. В то же время он отметил, что больше сотрудников можно будет направить на укрепление так называемой зеленой границы.