Эстония закрывает границу с Россией с 1 декабря, Москва пригрозила ответными мерами
Эстония с 1 декабря закрывает все автомобильные погранпереходы с Россией, объясняя решение угрозами национальной безопасности и деятельностью российских спецслужб. Москва уже отреагировала на этот шаг, пригрозив ответными мерами и обвинив Таллин в попытке возвести новый "железный занавес". На фоне обострения отношений между странами последовали и дипломатические протесты.
В пятницу, 20 ноября, правительство Эстонии официально утвердило решение о закрытии погранпереходов с Россией. Ограничения затронут движение автомобилей и пешеходов через Нарву-1, Нарву-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.
Как сообщило правительство Эстонии, через шесть месяцев власти оценят ситуацию с безопасностью и решат, необходимо ли продлевать ограничения. При этом железнодорожные грузовые перевозки продолжатся в соответствии с действующими правилами и под строгим таможенным контролем.
Почему Эстония решила закрыть границу?
Причиной решения Таллин называет продолжающиеся враждебные действия России. По данным эстонской Полиции безопасности, в 2026 году дважды подвергались нападениям местные предприятия оборонной промышленности, причем оба случая эстонские спецслужбы связывают с российскими спецслужбами.
Последний инцидент произошел в ночь на 14 ноября, когда неизвестные попытались совершить поджог на предприятии Threod Systems, занимающемся производством беспилотных систем. Эстонские власти возложили ответственность за организацию нападения на российскую военную разведку. Москва эти обвинения отвергает.
"Враждебная деятельность России имеет последствия. Ранее мы заявляли, что в случае продолжения нападений предпримем дальнейшие шаги для защиты нашей безопасности. И теперь мы это делаем. Эстония действует спокойно и взвешенно, но решительно", - заявил премьер-министр Кристен Михал.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул, что закрытие границы должно затруднить вербовку людей российскими спецслужбами, организацию диверсий, проведение операций влияния и обход международных санкций. По его словам, речь идет не об ответе на один конкретный инцидент, а о более масштабных мерах безопасности на фоне российской агрессии против Украины и участившихся гибридных операций в Европе.
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Россия заговорила о новом "железном занавесе"
Решение Эстонии вызвало резкую реакцию Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 ноября заявила, что российская сторона примет ответные политико-дипломатические меры, если Таллин реализует свои планы. "В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов", - заявила Захарова.
Она обвинила эстонские власти в проведении антироссийской политики и заявила, что закрытие пограничных переходов не имеет реальных оснований с точки зрения безопасности. "Подобные шаги фактически равнозначны попыткам возвести новый железный занавес под фальшивым предлогом некой угрозы с Востока", - сказала представитель российского МИД.
По мнению Захаровой, руководство Эстонии таким образом пытается отвлечь внимание населения от внутренних социально-экономических проблем. Как сообщает Reuters, Кремль также отверг обвинения в причастности к попытке поджога эстонского оборонного предприятия.
На фоне обострения отношений появилась и информация о вызове временного поверенного в делах Эстонии в российский МИД. Целью встречи называлось доведение позиции Москвы о неприемлемости враждебных действий Таллина.
Эстония также вызвала российского дипломата
В свою очередь, Министерство иностранных дел Эстонии выразило решительное осуждение массированных российских ракетных и беспилотных атак на Украину, в том числе ударов по Киеву, в результате которых 19 ноября пострадали дипломатические представительства нескольких европейских государств.
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Ранее, 16 ноября, МИД Эстонии уже вызывал российского временного поверенного в делах, чтобы выразить протест в связи с попыткой поджога предприятия Threod Systems. Тогда эстонская сторона также осудила российские атаки на украинские города.
"Путин продолжает систематически атаковать украинские города, инфраструктуру и людей", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он подчеркнул, что удары затрагивают энергетическую и транспортную инфраструктуру, больницы, школы и жилые районы. По словам министра, только за последнюю неделю в результате российских атак почти 700 мирных жителей были убиты или ранены.
Цахкна призвал европейские государства сосредоточиться на двух задачах: усилении давления на Россию и всесторонней поддержке Украины.
Что будет с людьми, которые регулярно пересекают границу?
Закрытие погранпереходов затронет прежде всего жителей Нарвы, Ида-Вирумаа и юго-восточной части Эстонии, многие из которых имеют родственников, работу или недвижимость на территории России.
По данным Reuters, с начала 2026 года эстонско-российскую границу пересекли около 760 тысяч человек. Среди них примерно 307 тысяч граждан России, 175 тысяч граждан Эстонии и 54 тысячи обладателей финских паспортов. Эстонские власти признают, что ограничения осложнят повседневную жизнь многих семей, однако считают их необходимыми для обеспечения безопасности страны.
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Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует гражданам отказаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, заранее спланировать возвращение. После 1 декабря пересечь границу по автомобильным маршрутам напрямую будет невозможно, поэтому путешественникам придется пользоваться альтернативными путями через другие государства.