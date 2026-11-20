Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул, что закрытие границы должно затруднить вербовку людей российскими спецслужбами, организацию диверсий, проведение операций влияния и обход международных санкций. По его словам, речь идет не об ответе на один конкретный инцидент, а о более масштабных мерах безопасности на фоне российской агрессии против Украины и участившихся гибридных операций в Европе.