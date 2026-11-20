Миллион евро инвестиций и 37 рабочих мест - в Берги появился новый супермаркет
В пятницу, 20 ноября, в Берги по адресу Рижско-Сигулдское шоссе, 8 открылся новый магазин торговой сети ELVI. В создание торговой точки и расположенного рядом производства вложено около миллиона евро, а для местных жителей создано 37 новых рабочих мест.
В магазине представлен ассортимент продуктов повседневного спроса, а также мясо, свежая рыба, морепродукты, деликатесы, готовые блюда и кондитерские изделия. Часть продукции изготавливается непосредственно на месте. Ассортимент напитков и вин формировал президент Латвийской ассоциации сомелье Янис Калькис.
По словам члена правления SIA ELVI Latvija Лайлы Вартукаптейне, при формировании ассортимента учитывались как повседневные потребности покупателей, так и спрос на продукты для праздничного стола.
Общие инвестиции в размере около миллиона евро направлены на переоборудование помещений, закупку торгового и производственного оборудования, а также адаптацию информационных систем под нужды магазина.
Всего в магазине и расположенном рядом производственном помещении создано 37 новых рабочих мест. Управлять новой торговой точкой будет крупнейший франчайзинговый партнер сети ELVI - компания SIA Vita Mārkets.