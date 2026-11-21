Шутка не удалась! Британцу грозит гигантский штраф за разбитую в Вильнюсе статую Иисуса
Вильнюсская участковая прокуратура в пятницу передала в суд дело британца, разбившего статую Иисуса в столице Литвы. Он обвиняется в осквернении общественного места и нарушении общественного порядка.
Прокурор Эдвинас Навицкас предложил оштрафовать британского туриста 1989 года рождения на 8000 евро.
Ночью 12 ноября во внутреннем дворе Храма Божьего Милосердия на улице Доминикону нетрезвый британец снял с креста статую Иисуса и случайно разбил ее на улице.
Расследование было завершено за восемь дней. Прокуратура предлагает наказать обвиняемого судебным приказом, поскольку он полностью признает свою вину и искренне раскаивается. Обвиняемый рассказал полиции, что был пьян и хотел пошутить – развеселить своего литовского друга, с которым они вместе приехали из Великобритании.
"Акт вандализма был направлен не только на статую Иисуса, но и на сам крест", – сообщил BNS прокурор Навицкас. По словам представителей власти, преступление носит не только материальный, но и религиозный характер. Обвиняемый выразил глубокое сожаление, встретился с представителем церкви и возместил материальный ущерб.
После инцидента британец не пытался покинуть Литву и согласен с предложенным прокуратурой наказанием.