"Акт вандализма был направлен не только на статую Иисуса, но и на сам крест", – сообщил BNS прокурор Навицкас. По словам представителей власти, преступление носит не только материальный, но и религиозный характер. Обвиняемый выразил глубокое сожаление, встретился с представителем церкви и возместил материальный ущерб.