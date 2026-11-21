МИД Латвии поможет научить молдаван свободе слова и борьбе с дезинформацией
По итогам конкурса грантов Министерство иностранных дел Латвии выделяет средства на софинансирование четырех проектов. Они знакомят участников с правами человека, помогают молодежи лучше понять глобальные проблемы и активнее участвовать в общественной жизни. Один проект реализуется в Молдове, три - в Латвии.
В Молдове общественная организация Baltic Human Rights Society реализует проект по укреплению свободы слова и борьбе с дезинформацией. Для тех, кто разрабатывает государственную политику, и для представителей СМИ подготовят учебные материалы и практические инструменты. Среди них - правовой анализ, рекомендации по противодействию дезинформации и план обучения специалистов СМИ. Проект получил финансирование Литовского фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи.
В Латвии общественная организация "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" (LAPAS) реализует три проекта при софинансировании Европейской комиссии. Они помогают молодежи лучше понимать, что происходит в мире, сотрудничать и участвовать в общественной жизни. Участники также углубляют знания об изменении климата, устойчивом развитии и гендерном равенстве. Программа включает конкурсы проектов, а также образовательные и интерактивные мероприятия, которые проходят как очно, так и онлайн.