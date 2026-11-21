В Латвии общественная организация "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" (LAPAS) реализует три проекта при софинансировании Европейской комиссии. Они помогают молодежи лучше понимать, что происходит в мире, сотрудничать и участвовать в общественной жизни. Участники также углубляют знания об изменении климата, устойчивом развитии и гендерном равенстве. Программа включает конкурсы проектов, а также образовательные и интерактивные мероприятия, которые проходят как очно, так и онлайн.