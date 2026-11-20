Теперь Rīgas siltums сможет менять тариф ежемесячно, если изменение расходов приведет к увеличению или снижению стоимости тепловой энергии как минимум на два евро за мегаватт-час (MWh). Помимо цен на топливо, закупаемую тепловую энергию и продаваемую электроэнергию, компания сможет учитывать изменения акцизного налога на топливо и стоимости закупаемой электроэнергии.