Жителям Риги придется следить за тарифом на тепло: Rīgas siltums сможет менять его каждый месяц
Жителям Риги придется внимательнее следить за счетами за отопление: Rīgas siltums получил разрешение пересматривать тарифы не раз в четыре месяца, как раньше, а ежемесячно. Это не означает, что отопление будет дорожать каждый месяц, но теперь цены смогут быстрее реагировать на изменения стоимости газа, топлива и электроэнергии.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) разрешила предприятию Rīgas siltums пересматривать тарифы на тепловую энергию раз в месяц вместо прежнего четырехмесячного периода. Решение связано с колебаниями цен на энергоресурсы на мировых рынках. Новая система позволит компании быстрее учитывать изменения расходов.
Если газ, щепа или закупаемая тепловая энергия подешевеют, это сможет быстрее отразиться на тарифе для потребителей. Но если затраты вырастут, тариф также может быть пересмотрен в сторону повышения.
Теперь Rīgas siltums сможет менять тариф ежемесячно, если изменение расходов приведет к увеличению или снижению стоимости тепловой энергии как минимум на два евро за мегаватт-час (MWh). Помимо цен на топливо, закупаемую тепловую энергию и продаваемую электроэнергию, компания сможет учитывать изменения акцизного налога на топливо и стоимости закупаемой электроэнергии.
Кроме того, при расчете тарифов разрешено учитывать отклонения постоянных расходов, возникшие в предыдущем финансовом году.
Глава совета SPRK Алда Озола поясняет, что тариф должен как можно точнее отражать реальные расходы на предоставление услуги. По ее словам, более частый пересмотр позволит избежать ситуации, когда накопившиеся за несколько месяцев дополнительные затраты приводят к резкому повышению тарифа в следующем отопительном сезоне.
При этом новое разрешение не означает, что тарифы обязательно будут меняться каждый месяц. Необходимость пересмотра будет зависеть от фактических изменений расходов, а расчеты компании должны соответствовать утвержденной методике SPRK.
Отопление в Риге уже подорожает с декабря
На фоне этих изменений жителей столицы ждет повышение тарифа уже с 1 декабря. Стоимость тепловой энергии Rīgas siltums вырастет на 19% - с нынешних 80,96 до 96,33 евро за MWh без НДС.
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Основная причина повышения - рост расходов на производство тепловой энергии и предстоящие изменения ставок акцизного налога.