Большой бассейн уже успели опробовать пловцы высокого уровня. На соревнованиях Rīgas Sprints, которые входят в календарь Международной федерации плавания World Aquatics, спортсмены устанавливали личные рекорды и выполняли нормативы для участия в чемпионатах мира и Европы. В частности, рижанка Иева Малюка установила личный рекорд на дистанции 200 метров на спине.