Многие помнят его с детства! В Риге после реконструкции открылся старейший бассейн Daugavas sporta nams
В Риге снова можно плавать в одном из старейших городских бассейнов. В пятницу, 20 ноября, вице-мэр Эдвардс Ратниекс торжественно открыл обновленный большой бассейн спортивного комплекса Daugavas sporta nams. На реконструкцию потратили 2,03 миллиона евро без НДС.
Работы оказались сложнее, чем предполагалось изначально. Во время ремонта строители обнаружили серьезные повреждения бетонных перекрытий в помещениях по обоим концам бассейна. Как пояснил Ратниекс, проблемы возникли из-за того, что необходимые вложения в здание не делались вовремя. Это заметно осложнило завершение проекта.
В итоге обновили не только сам бассейн, но и зрительские трибуны, трамплины и технологическое оборудование. Установили новую систему звукоусиления, утеплили крышу здания.
Бассейн с историей
Большой и малый бассейны Daugavas sporta nams открылись еще в конце 1963 года. Долгое время этот комплекс оставался одним из крупнейших и важнейших плавательных объектов Риги.
Сегодня им управляет Рижская баскетбольная школа. Здесь учатся плавать маленькие рижане, тренируются спортсмены и проходят международные соревнования.
Большой бассейн уже успели опробовать пловцы высокого уровня. На соревнованиях Rīgas Sprints, которые входят в календарь Международной федерации плавания World Aquatics, спортсмены устанавливали личные рекорды и выполняли нормативы для участия в чемпионатах мира и Европы. В частности, рижанка Иева Малюка установила личный рекорд на дистанции 200 метров на спине.
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