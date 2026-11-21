В эксплуатацию сданы два реконструированных участка важной дороги в Лудзенском крае
В эксплуатацию сданы два реконструированных участка муниципальных автодорог в Цирмасской волости: C5 "Зельчева – Бижи – Дубинова" и C1 "Покумина – Крижута".
Обе реконструкции осуществлены в рамках софинансируемого Европейским фондом регионального развития проекта "Приведение в порядок инфраструктуры для поддержки предпринимательства в Лудзенском крае".
Перестроены два участка дороги, образующие примерно двухкилометровое функциональное соединение между государственной магистральной автодорогой A12 "Елгава – Резекне – Лудза – граница с Россией (Терехово)" и производственной площадкой компании Salenieku dolomīts.
Значение этих дорог особенно велико для обеспечения предпринимательской деятельности, поскольку ими ежедневно интенсивно пользуется грузовой транспорт при перевозке доломитного щебня, а также сотрудники предприятия, поставщики и другие участники движения. До сих пор дорожное покрытие было изношено, с ямами и колеями, что затрудняло передвижение, особенно в осенне-зимний период. Движение грузового транспорта по гравийному покрытию вызывало также запыленность, что сказывалось на жителях близлежащих домов.
В ходе реконструкции на обоих участках уложено асфальтобетонное покрытие, обустроена система водоотвода, очищены и спрофилированы придорожные канавы, а также выполнены необходимые работы по благоустройству придорожной территории. Новое покрытие обеспечит более удобное и безопасное передвижение, снизит пылеобразование и улучшит доступ как к производственной площадке, так и к прилегающим объектам.