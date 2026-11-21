Значение этих дорог особенно велико для обеспечения предпринимательской деятельности, поскольку ими ежедневно интенсивно пользуется грузовой транспорт при перевозке доломитного щебня, а также сотрудники предприятия, поставщики и другие участники движения. До сих пор дорожное покрытие было изношено, с ямами и колеями, что затрудняло передвижение, особенно в осенне-зимний период. Движение грузового транспорта по гравийному покрытию вызывало также запыленность, что сказывалось на жителях близлежащих домов.