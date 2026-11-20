В ночь на субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, лишь местами небо будет проясняться. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, причем больше всего осадков ожидается в Курземе. На побережье будет дуть порывистый юго-западный и западный ветер, во внутренних районах страны ветер окажется слабее.