Погода на выходных не порадует: синоптики предупреждают о гололедице и сильном ветре
В субботу, 21 ноября, в Латвии ожидается неприятная смесь дождя, мокрого снега и порывистого ветра. Ночью температура местами опустится ниже нуля, поэтому на дорогах может образоваться гололедица, а днем наиболее сильные осадки затронут Курземе и Видземе.
В ночь на субботу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, лишь местами небо будет проясняться. Во многих районах пройдут дожди и мокрый снег, причем больше всего осадков ожидается в Курземе. На побережье будет дуть порывистый юго-западный и западный ветер, во внутренних районах страны ветер окажется слабее.
Ночь будет прохладной: на большей части территории Латвии температура воздуха опустится до +1...-2 градусов, однако местами на побережье будет теплее - от +2 до +4 градусов. Водителям и другим участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность, поскольку ночью и ранним утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.
В Риге ночью облака временами принесут дождь и мокрый снег. Минимальная температура воздуха составит 0...+2 градуса.
Днем сохранится преимущественно облачная погода, во многих районах ожидаются дождь и мокрый снег. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и Видземе. Юго-западный и западный ветер будет слабым или умеренным, однако на побережье усилится и в порывах достигнет 15-18 м/с. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.
В Риге, как и ночью, временами будут идти дождь и мокрый снег. Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер, который на севере города в порывах усилится до 14 м/с. Температура воздуха составит +3...+4 градуса.