В компании Pasažieru vilciens заявляют, что готовы начать перевозки хоть в декабре. Однако для этого необходимо дождаться завершения работ со стороны Latvijas dzelzceļš, а затем получить решение Совета общественного транспорта о заказе перевозок и необходимом финансировании. В Автотранспортной дирекции поясняют, что пока не получили заключение Государственной железнодорожной технической инспекции. Без этого документа вопрос не будут передавать на рассмотрение Совета общественного транспорта. Даже после получения заключения и принятия решения перевозчику потребуется время, чтобы подготовить расписание и организовать движение поездов.