Новую железнодорожную линию в Болдераю построили, но денег на запуск поездов в этом году не нашли
Линию в Болдераю фактически построили, новые платформы почти готовы, но поезда вряд ли начнут ходить в этом году. Причина не только в бюрократии: в бюджете на запуск маршрута не предусмотрели денег.
В компании Pasažieru vilciens заявляют, что готовы начать перевозки хоть в декабре. Однако для этого необходимо дождаться завершения работ со стороны Latvijas dzelzceļš, а затем получить решение Совета общественного транспорта о заказе перевозок и необходимом финансировании. В Автотранспортной дирекции поясняют, что пока не получили заключение Государственной железнодорожной технической инспекции. Без этого документа вопрос не будут передавать на рассмотрение Совета общественного транспорта. Даже после получения заключения и принятия решения перевозчику потребуется время, чтобы подготовить расписание и организовать движение поездов.
По оценке представителя дирекции Томаса Бейкулиса, с учетом необходимых процедур решение о запуске маршрута в этом году, вероятнее всего, уже не будет принято.
При этом основные строительные работы завершены. Документы для ввода в эксплуатацию новых платформ в Ильгюциемсе и Болдерае пока оформляются. Их строительство обошлось в 1,2 млн евро. Электрификация линии стоимостью более 14 млн евро, полностью профинансированная Евросоюзом, уже принята в эксплуатацию. В Latvijas dzelzceļš надеются получить окончательное решение инспекции в начале декабря.
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Но есть еще одна проблема - деньги на запуск нового маршрута в бюджете этого года не предусмотрены. В Автотранспортной дирекции сообщают, что необходимые расходы включены в план следующего года, однако общее финансирование пока не утверждено Кабинетом министров.
По предварительным расчетам, поездка из центра Риги в Болдераю с остановками в Торнякалнсе, Засулауксе и Ильгюциемсе будет занимать немногим более 20 минут. Это примерно на 10 минут быстрее, чем на автобусе Rīgas satiksme. Предполагается, что поезда будут ходить семь раз в день в каждом направлении, однако окончательное расписание еще предстоит утвердить.