Почему коллеге платят больше, чем мне? Работодателям в Латвии, возможно, придется отвечать на неудобные вопросы
Сколько зарабатывают коллеги на такой же должности и почему одному сотруднику платят больше, чем другому? В Латвии готовят новые правила, которые позволят работникам получать больше информации о зарплатах и потребуют от работодателей обосновывать различия в оплате труда. Изменения затронут как тех, кто уже работает, так и людей, которые только ищут работу.
Новые требования предусмотрены европейской директивой о прозрачности оплаты труда. Как следует из разъяснения Министерства благосостояния Латвии, обновленного 4 ноября 2026 года, главная цель изменений - обеспечить равную оплату за одинаковую или равноценную работу и сократить необоснованный разрыв в зарплатах мужчин и женщин.
Латвия должна была перенести требования директивы в национальное законодательство до 7 июня 2026 года, однако этот срок уже прошел. Новый закон о прозрачности оплаты труда подготовлен, но по состоянию на 20 ноября еще не принят. Поэтому часть новых обязанностей работодателей пока не действует.
Что изменится для тех, кто ищет работу?
Одно из требований директивы касается соискателей. Работодатель должен будет заранее сообщать кандидату начальную зарплату или предусмотренный для должности диапазон оплаты. Информация должна предоставляться в объявлении о вакансии либо иным способом до собеседования, чтобы человек мог осознанно решить, стоит ли претендовать на работу.
Здесь есть важный нюанс: в Латвии работодатели уже обязаны указывать зарплату в объявлениях о вакансиях. Такое требование действует с 2018 года и закреплено в статье 32 Закона о труде. В объявлении должна быть указана зарплата до уплаты налогов либо диапазон почасовой оплаты.
Новая директива идет дальше. Предусмотренная оплата должна основываться на объективных критериях, не связанных с полом кандидата. Кроме того, работодателям запретят спрашивать соискателей, сколько они зарабатывали на предыдущем или нынешнем месте работы.
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Это означает, что при определении зарплаты нового сотрудника работодатель не должен будет ориентироваться на то, сколько человеку платили раньше.
Можно будет узнать, сколько зарабатывают коллеги
Одно из наибольших изменений касается действующих работников. Они получат право запрашивать информацию не только о собственной оплате труда, но и о среднем уровне зарплат сотрудников, выполняющих такую же или равноценную работу. Причем данные должны предоставляться отдельно по мужчинам и женщинам.
Например, если в компании работают несколько специалистов с похожими обязанностями, сотрудник сможет запросить сведения о средней зарплате в соответствующей категории и сравнить ее со своей.
Однако это не означает, что работодатель будет обязан раскрывать точную зарплату конкретного коллеги. Речь идет об обезличенных средних показателях, а не о публикации персональных данных каждого работника.
Согласно европейской директиве 2023/970, работодатель должен будет предоставлять такую информацию в письменном виде, как правило, в течение двух месяцев после запроса. Работники также получат доступ к критериям, по которым устанавливаются зарплаты и определяется их повышение. Эти критерии должны быть объективными и не зависеть от пола сотрудника.
Еще одно важное требование - работодатель не сможет запрещать сотрудникам раскрывать собственную зарплату, если это необходимо для защиты права на равную оплату труда.
Что будет, если мужчина и женщина получают разные зарплаты?
Новые правила не означают, что все сотрудники на одинаковых должностях обязательно должны получать совершенно одинаковую сумму.
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Разница в оплате может быть обоснована, например, квалификацией, уровнем ответственности или другими объективными обстоятельствами. Однако работодатель должен быть способен объяснить, почему одному человеку платят больше. Особое внимание будет уделяться разнице между оплатой труда мужчин и женщин.
Если в определенной категории работников обнаружится разрыв в зарплатах не менее 5%, который нельзя объяснить объективными причинами, работодателю придется принимать меры. При соблюдении предусмотренных директивой дополнительных условий, в том числе если разрыв не устранен в течение шести месяцев после подачи отчета, потребуется совместная оценка оплаты труда с представителями работников. Сравнивать будут не только работников с одинаковыми названиями должностей, но и тех, чья работа имеет сопоставимую ценность с точки зрения квалификации, усилий, ответственности и условий труда.
Кого обяжут отчитываться о зарплатах?
Дополнительная отчетность предусмотрена прежде всего для средних и крупных работодателей. Согласно европейской директиве, сроки зависят от количества сотрудников:
- 250 работников и больше - первый отчет до 7 июня 2027 года, затем ежегодно.
- От 150 до 249 работников - первый отчет до 7 июня 2027 года, затем раз в три года.
- От 100 до 149 работников - первый отчет до 7 июня 2031 года, затем раз в три года.
- Менее 100 работников - директива не требует обязательной отчетности, и Латвия пока не планирует вводить ее для таких работодателей.
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Важно, что освобождение небольших компаний от отчетности не означает освобождения от остальных требований прозрачности оплаты труда. Права работников на получение информации и недискриминационную оплату должны распространяться и на небольшие предприятия.
Министерство благосостояния также сообщает, что формат подачи отчетов еще разрабатывается. Рассматривается возможность использовать уже имеющиеся государственные данные, чтобы уменьшить административную нагрузку на работодателей.
Когда новые правила начнут действовать в Латвии?
Хотя европейская директива предусматривает конкретные сроки, в Латвии национальное регулирование пока находится в процессе разработки и согласования.
Как сообщает PwC Latvia, после общественного обсуждения законопроект в июле 2026 года был передан на межведомственное согласование. Полученные предложения продолжают изучать, поэтому окончательная редакция закона еще может измениться. Закон по-прежнему не принят ни правительством, ни Сеймом.
Министерство благосостояния планирует также подготовить практические рекомендации для предприятий и учреждений о том, как создавать прозрачные системы оплаты труда, оценивать должности и объяснять сотрудникам принципы начисления зарплат. Конкретный порядок применения новых требований в Латвии станет известен после принятия национального закона.