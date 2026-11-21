Если в определенной категории работников обнаружится разрыв в зарплатах не менее 5%, который нельзя объяснить объективными причинами, работодателю придется принимать меры. При соблюдении предусмотренных директивой дополнительных условий, в том числе если разрыв не устранен в течение шести месяцев после подачи отчета, потребуется совместная оценка оплаты труда с представителями работников. Сравнивать будут не только работников с одинаковыми названиями должностей, но и тех, чья работа имеет сопоставимую ценность с точки зрения квалификации, усилий, ответственности и условий труда.