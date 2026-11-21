Службы следят за прогнозами погоды и стараются до наступления зимнего сезона и заморозков профилировать дороги, устраняя выбоины и просадки. Если покрытие переувлажнено и длительное время шел дождь, работы неэффективны и могут еще больше ухудшить состояние дороги. В зимний сезон при переменной погоде эти дороги также сложно обслуживать — противоскользящие насечки во льду быстро тают, а песок смывается талой водой. Их также не рекомендуется посыпать солью, поскольку она оттаивает верхний слой гравия, вновь образуются выбоины и просадки, которые зимой невозможно устранить профилированием.