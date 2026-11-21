В Валмиерском крае объявили о начале сезона зимнего обслуживания муниципальных автодорог и улиц
Валмиерское краевое самоуправление, начиная с вечера 20 ноября, приступило к работе в зимнем режиме в городе Валмиера, круглосуточно отслеживая изменчивые погодные условия — вероятность гололеда и снегопадов.
В Валмиерском крае дорожные службы задействуют все доступные единицы техники и персонала, чтобы имеющимися ресурсами как можно оперативнее и качественнее привести проезжую часть в порядок и обеспечить безопасное передвижение. Однако водителям также следует быть особенно внимательными на дороге и оснастить свой автомобиль зимними шинами. Правильно оценивая состояние дорожного покрытия, выбирая соответствующую ему скорость движения и соблюдая дистанцию до впереди идущего транспорта, можно существенно повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий!
По объективным причинам невозможно одновременно очистить дороги от снега и гололеда по всей территории края. Качественная обработка возможна после окончания снегопада и установления стабильных погодных условий. В переменную погоду, когда на дорогах еще образуется снежный слой, обеспечивается их проходимость. На дорогах с меньшей интенсивностью движения до начала работ по содержанию может пройти до 24 часов (для дорог класса D такие критерии не установлены, их допускается поддерживать с укатанным снежным слоем).
Классы содержания автомобильных дорог и требования
Согласно закону «Об автомобильных дорогах» дороги Латвии по значимости делятся на государственные, самоуправления, корпоративные и подъездные к домохозяйствам. Зимнее содержание дорог и улиц самоуправления организуется в соответствии с установленными для них классами содержания.
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Правила Кабинета министров определяют требования к содержанию дорог в зимний период. В зависимости от класса содержания и погодных условий различается и допустимая толщина снега и льда на проезжей части.
В стабильных погодных условиях на дорогах класса A допускается снег или лед до 1 сантиметра, класса B — до 4 сантиметров, класса C — до 10 сантиметров. В переменных погодных условиях допустимая средняя толщина снежного слоя на проезжей части класса A — до 6 сантиметров, класса B — до 8 сантиметров, класса C — до 16 сантиметров. Проезжую часть дорог класса D очищают от снега не менее двух раз за зимний сезон. Правила предусматривают и другие требования к содержанию дорог и срокам выполнения работ.
Содержание гравийных дорог
Дороги класса D на территории Валмиерского края преимущественно имеют гравийное покрытие. Следует учитывать, что зимой после интенсивных снегопадов, продолжительных дождей, оттепелей или гололеда проезд по ним затруднен. Самоуправление Валмиерского края, оценивая значение дороги для мобильности жителей, по возможности выполняет работы по содержанию чаще.
Службы следят за прогнозами погоды и стараются до наступления зимнего сезона и заморозков профилировать дороги, устраняя выбоины и просадки. Если покрытие переувлажнено и длительное время шел дождь, работы неэффективны и могут еще больше ухудшить состояние дороги. В зимний сезон при переменной погоде эти дороги также сложно обслуживать — противоскользящие насечки во льду быстро тают, а песок смывается талой водой. Их также не рекомендуется посыпать солью, поскольку она оттаивает верхний слой гравия, вновь образуются выбоины и просадки, которые зимой невозможно устранить профилированием.
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Дополнительная информация
В городе Валмиера за зимнее содержание улиц и тротуаров отвечает делегированный самоуправлением поставщик услуги Valmieras namsaimnieks, а на территории края организацию и контроль работ обеспечивают управления объединений в сотрудничестве с внешними подрядчиками, определяемыми по результатам закупок.
Информация о дорогах самоуправления Валмиерского края и их классах содержания доступна на сайте valmierasnovads.lv в разделе Novads — Ceļu apsaimniekošana — здесь. В разделе также доступна карта дорог Валмиерского края (государственных и самоуправления), а также карта с улицами и тротуарами города Валмиера, для которых делегированное самоуправлением предприятие (Valmieras Namsaimnieks) выполняет работы по зимнему содержанию.
Об осложненных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, чтобы помочь оперативно решить ситуацию, просьба сообщать:
- по дорогам самоуправления — позвонив в круглосуточный бесплатный Оперативный информационный центр по телефону 8484;
- дежурному Valmieras namsaimnieks — по вопросам зимнего содержания улиц и тротуаров Валмиеры: 26429262;
- по государственным дорогам — по круглосуточному телефону 80005555.