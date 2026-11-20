В Плявниеках 16-летняя девушка упала с балкона многоквартирного дома и погибла
В пятницу утром в рижском микрорайоне Плявниеки произошла трагедия: с балкона многоквартирного дома выпала и погибла 16-летняя девушка. Эту информацию порталу Jauns.lv подтвердили в Государственной полиции.
Первоначально полиция сообщила, что в связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона, предусматривающей ответственность за преступления против здоровья и жизни человека.
Позднее правоохранители уточнили, что погибшая - девушка 16 лет. На данный момент ничто не указывает на то, что было совершено преступление. Чтобы установить точные обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Расследование продолжается.
Более подробную информацию полиция пока не предоставляет.
Где можно получить помощь?
Руководитель проекта кризисного телефона 116123 Кристине Цирцене напоминает, что человек, оказавшийся в кризисной ситуации, может обратиться за поддержкой к родственникам, друзьям или специалистам.
В сложный момент можно круглосуточно позвонить на кризисный телефон организации Skalbes: 67222922 или 27722292. Обратиться туда можно анонимно, рассказать о своих переживаниях и получить эмоциональную поддержку от специально обученных специалистов.
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Кроме того, во всех странах Европейского союза действует кризисный телефон 116123. По нему можно получить немедленную эмоциональную поддержку или записаться на консультацию к сертифицированному психологу.
Телефон помощи детям и подросткам: 116111.
"Если у вас возникают мысли о самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом с близкими людьми и обращаться за помощью к специалистам - семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, сотруднику кризисного центра или социальному работнику", - призывает Национальный центр психического здоровья.
Общество Saules zīmes проводит группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье. Также организация предлагает индивидуальные консультации пациентам и их близким по телефону 26123019 (с 10:00 до 19:00).
Если вы или кто-то из ваших близких сейчас в опасности, обратитесь в экстренную службу по номеру 112.