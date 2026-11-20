"Если у вас возникают мысли о самоубийстве, не стесняйтесь говорить об этом с близкими людьми и обращаться за помощью к специалистам - семейному врачу, психиатру, психологу, психотерапевту, сотруднику кризисного центра или социальному работнику", - призывает Национальный центр психического здоровья.