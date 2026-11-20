Власти Германии похвалили Путина и призвали европейцев отправиться в Москву на переговоры
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны принять предложение Владимира Путина и обсудить в Москве условия окончания войны России против Украины.
"Отклонить приглашение в Москву было бы совершенно неверным сигналом", - заявил Писториус в пятницу, 20 ноября, во время визита в Варшаву.
По словам Писториуса, готовность российской стороны к разговору с европейцами стоит приветствовать.
"Если сейчас он подает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это можно только приветствовать", - считает немецкий министр.
Однако судить о серьезности намерений Москвы, считает министр, можно будет по конкретным результатам переговоров.
"Если уж вести переговоры, то должно быть четко понятно, что прекращение огня является обязательной частью процесса. Недопустимо продолжать стрелять и одновременно делать вид, что есть намерение о чем-то договариваться", - заявил далее Писториус.
Он также напомнил что в прошлом заявления и намеки Путина никогда не сходились с реальной ситуацией. Однако сейчас следует вести переговоры, не откладывая решение вопроса в долгий ящик, добавил он.
Путин выступил с предложением накануне, 19 ноября. Он заявил, что европейские представители могут приехать в Москву и изложить свою позицию по поводу завершения войны. В пятницу Кремль сообщил, что ждет ответа от представителей "европейской тройки" - Германии, Франции и Великобритании.