Ремонт временно остановлен.
В Латвии
Вчера 23:23
В Икшкиле приостановили ремонт Даугавпилсского шоссе. Что надо знать водителям и пешеходам?
Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, на время зимнего перерыва в дорожных работах на Даугавпилсском шоссе (А6) в Икшкиле для движения откроют все полосы в обоих направлениях. Однако ограничения скорости пока сохранятся. Схему движения планируют поменять с 21 ноября с учетом погодных условий.
Что изменится для водителей
- Движение возобновят по обеим проезжим частям: в сторону Риги и в сторону Огре транспорт будет двигаться раздельно.
- На развязке у улицы Сколас откроют съезды по обе стороны А6. По ним можно будет попасть в Икшкиле и выехать из города на шоссе.
- На перекрестке Элкшню (32-й км) водителям, которые едут со стороны Огре, снова разрешат поворачивать налево.
- По направлению из Риги в Огре до проспекта Даугавы максимальная разрешенная скорость составит 70 км/ч, далее - 90 км/ч.
- На съездах в Икшкиле максимальная разрешенная скорость составит 50 км/ч.
- По направлению из Огре в Ригу максимальная разрешенная скорость составит сначала 90 км/ч, затем - 70 км/ч.
Что изменится для пешеходов и пассажиров
- Для пешеходов откроют тоннель между улицами Приедежу и Эглю (28,65 км).
- Тоннели у улицы Стацияс (29,05 км) и проспекта Даугавы (29,75 км) на время работ останутся закрытыми. Пешеходы смогут пройти под путепроводом на улице Сколас.
- Остановки общественного транспорта в обоих направлениях вернутся на свои постоянные места на съездах развязки у улицы Сколас.
Работы планируют возобновить весной 2027 года и завершить к августу того же года.
С июля на участке Даугавпилсского шоссе у Икшкиле с 28-го по 29,97-й км обновляют асфальтовое покрытие, строят новую дренажную систему и ливневую канализацию. На завершающем этапе дорожники уложат три слоя асфальта и установят защитные ограждения. Кроме того, под Даугавпилсским шоссе (А6) реконструируют три тоннеля.
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