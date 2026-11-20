С июля на участке Даугавпилсского шоссе у Икшкиле с 28-го по 29,97-й км обновляют асфальтовое покрытие, строят новую дренажную систему и ливневую канализацию. На завершающем этапе дорожники уложат три слоя асфальта и установят защитные ограждения. Кроме того, под Даугавпилсским шоссе (А6) реконструируют три тоннеля.