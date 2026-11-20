Латвия не единственная страна, где ожидается уменьшение числа работающих более чем на 15%. В эту группу также входят Болгария, Греция, Словакия, Польша, Литва, Румыния, Венгрия и Португалия. При этом в некоторых государствах прогнозируется противоположная тенденция. Например, в Швеции занятость может вырасти на 11%, в Ирландии - на 16%, а в Люксембурге и на Мальте - примерно на 30%.