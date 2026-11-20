Почему будущее Латвии вызывает опасения у Еврокомиссии?
Латвия оказалась среди стран Европейского союза, которым в ближайшие десятилетия грозит особенно заметное сокращение населения и рабочей силы. Согласно новому анализу Европейской комиссии, к 2050 году число работающих жителей страны может уменьшиться более чем на 15%. Это значительно хуже среднего прогноза по Евросоюзу и может создать дополнительные проблемы для экономики, рынка труда и пенсионной системы.
Латвия среди стран с наиболее тревожным прогнозом
17 ноября Европейская комиссия опубликовала анализ долгосрочных последствий демографических изменений для европейского рынка труда. В нем рассматривается, как старение населения, низкая рождаемость и изменение численности жителей могут повлиять на экономику стран ЕС к середине нынешнего столетия.
Согласно прогнозу, к 2050 году население Латвии и еще семи государств Евросоюза сократится как минимум на 10%. Это означает, что страна входит в группу государств, где демографические изменения будут особенно ощутимыми.
Еще серьезнее выглядит ситуация с занятостью. По расчетам Еврокомиссии, число работающих жителей Латвии может сократиться более чем на 15% по сравнению с базовым уровнем прогноза. По мере старения общества все больше людей будут выходить на пенсию, тогда как молодых работников, способных занять их места, может оказаться недостаточно.
Почти 12 миллионов работников может потерять Евросоюз
Демографические проблемы затронут не только Латвию. По прогнозу Еврокомиссии, к 2050 году общая численность занятых в Европейском союзе может уменьшиться примерно на 6%, что соответствует почти 12 миллионам человек.
Однако изменения будут происходить неравномерно. В одних странах сокращение рабочей силы окажется относительно умеренным, тогда как в других, включая Латвию, оно может быть значительно более выраженным.
Это означает, что европейским государствам придется конкурировать за работников, искать способы повышения производительности и приспосабливать экономику к условиям, когда трудоспособных людей становится меньше.
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Какие еще страны могут столкнуться с сокращением занятости
Латвия не единственная страна, где ожидается уменьшение числа работающих более чем на 15%. В эту группу также входят Болгария, Греция, Словакия, Польша, Литва, Румыния, Венгрия и Португалия. При этом в некоторых государствах прогнозируется противоположная тенденция. Например, в Швеции занятость может вырасти на 11%, в Ирландии - на 16%, а в Люксембурге и на Мальте - примерно на 30%.
На одного пенсионера будет приходиться все меньше работающих
Одна из главных проблем, на которую обращает внимание Еврокомиссия, - изменение соотношения между работающими людьми и пожилыми жителями. В 2025 году в Евросоюзе на одного человека в возрасте 65 лет и старше приходилось в среднем 2,6 человека в возрасте от 20 до 64 лет. К 2050 году это соотношение может сократиться до 1,8.
Одновременно доля жителей старше 65 лет увеличится с 22% до 29%, тогда как доля населения в возрасте от 20 до 64 лет уменьшится с 58% до 53%.
Для пенсионных систем это серьезный вызов. Чем меньше работающих приходится на одного пенсионера, тем сложнее финансировать пенсии и другие социальные расходы за счет налогов и социальных взносов.
Почему европейцев становится меньше
Одной из основных причин демографических изменений остается низкая рождаемость. В 2024 году средний показатель в Евросоюзе опустился до исторического минимума - 1,3 ребенка на женщину.
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По прогнозу, к 2050 году он может повыситься до 1,5, однако этого все равно будет недостаточно для естественного воспроизводства населения. Для этого необходим показатель около 2,1 ребенка на женщину.
В то же время европейцы будут жить дольше. Ожидается, что средняя продолжительность жизни при рождении между 2025 и 2050 годами увеличится примерно на три года.
Еврокомиссия также учитывает миграцию, которая способна частично компенсировать сокращение трудоспособного населения. Согласно расчетам, с 2030-х годов чистый миграционный прирост в ЕС стабилизируется примерно на уровне 1,4 миллиона человек ежегодно.
Можно ли избежать сокращения числа работающих?
Еврокомиссия предполагает, что в будущем на европейском рынке труда будет участвовать больше женщин и людей старшего возраста. Этому могут способствовать пенсионные реформы, более поздний выход на пенсию и увеличение продолжительности трудовой деятельности.
Ожидается, что к 2050 году уровень участия населения в возрасте от 20 до 64 лет в рабочей силе повысится до 84%, а уровень занятости этой возрастной группы достигнет примерно 80%. Однако даже такие изменения, по расчетам Еврокомиссии, не смогут полностью компенсировать сокращение трудоспособного населения.