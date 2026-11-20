Кроме того, пассажирам планируют предложить дополнительные рейсы по выходным на маршруте Вильнюс - Даугавпилс - Вильнюс. Их запуск намечен на конец года. Согласно предварительному расписанию, по субботам и воскресеньям могут курсировать два поезда в день - один утром и один во второй половине дня.