Из Риги в Вильнюс через Даугавпилс: сколько будет стоить поездка на новом поезде
С 13 декабря между Ригой, Даугавпилсом и Вильнюсом начнет курсировать новый ежедневный поезд. Он позволит не только удобнее добираться между столицами Латвии и Литвы, но и улучшит транспортное сообщение между приграничными регионами двух стран.
Латвийский пассажирский железнодорожный перевозчик Pasažieru vilciens, работающий под брендом Vivi, совместно с литовской компанией LTG Link планирует открыть новый маршрут Рига - Даугавпилс - Вильнюс. Новый поезд заменит нынешний первый дневной рейс из Риги в Даугавпилс и вечерний поезд в обратном направлении.
Как поясняют в компании, маршрут создаст дополнительные возможности для поездок в Даугавпилс и Вильнюс, а также укрепит транспортные связи между приграничными районами Латвии и Литвы. Поезд будет останавливаться в нескольких городах юго-восточной Латвии и восточной Литвы, облегчая пересечение границы между странами.
Расписание нового маршрута планируют согласовать с международным поездом Вильнюс - Варшава - Краков. Таким образом, пассажиры получат возможность удобнее путешествовать между Латвией, Литвой и Польшей.
Расписание поездов Рига - Даугавпилс - Вильнюс
С 13 декабря поезда в обоих направлениях будут ходить ежедневно.
Из Риги состав будет отправляться в 7:01, прибывать в Даугавпилс в 9:47 и в Вильнюс в 12:23. Обратный рейс из Вильнюса запланирован в 17:40, прибытие в Даугавпилс - в 20:04, в Ригу - в 22:50.
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В Латвии поезд будет останавливаться в Риге, Яняварти, Огре, Лиелварде, Айзкраукле, Кокнесе, Плявиняс, Крустпилсе, Ливаны и Даугавпилсе. В Литве - в Пабраде, Швенчёнеляй, Игналине, Дукштасе, Висагинасе и Турмантасе. При движении из Риги предусмотрены дополнительные остановки в Саласпилсе, Ерсике, Ницгале, Ваболе и Ликсне, которых не будет на обратном пути.
Между Ригой и Вильнюсом будут ходить два ежедневных поезда
Новый маршрут станет вторым ежедневным железнодорожным сообщением между столицами Латвии и Литвы. Прежний утренний поезд Вильнюс - Рига продолжит курсировать.
Он будет отправляться из Вильнюса в 7:04, следовать через Кайшядорис, Кедайняй, Радвилишкис, Шяуляй, Йонишкис и Елгаву и прибывать в Ригу в 11:34.
Сколько будут стоить билеты
Билеты на международные поездки, в том числе по маршрутам Рига - Вильнюс и Вильнюс - Даугавпилс, а также на внутренние рейсы в Литве можно будет приобрести на сайте LTG Link и в билетных автоматах этой компании.
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Билеты на поездки внутри Латвии, а также до станции Турмантас на латвийско-литовской границе будут продаваться через каналы PV. Их можно будет купить на сайте Vivi, в мобильном приложении, железнодорожных кассах и у кондукторов в поездах.
Стоимость билета в одну сторону составит:
- Рига - Даугавпилс: 9,9 евро;
- Рига - Вильнюс: 24,9 евро;
- Вильнюс - Даугавпилс: 15,5 евро.
Кроме того, пассажирам планируют предложить дополнительные рейсы по выходным на маршруте Вильнюс - Даугавпилс - Вильнюс. Их запуск намечен на конец года. Согласно предварительному расписанию, по субботам и воскресеньям могут курсировать два поезда в день - один утром и один во второй половине дня.
Ранее сообщалось, что уже с 20 ноября между Ригой и Вильнюсом начнет курсировать необычный рождественский поезд, украшенный елками, гирляндами и праздничными декорациями. Внутри пассажиров встретят украшенные елки, старинные книги, написанные от руки письма, винтажные почтовые марки, карты, глобусы и дорожные чемоданы.