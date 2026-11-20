Главный архитектор Риги Петерис Ратас обратил внимание на то, что Центральный рынок находится рядом с вокзалом, автовокзалом и Старой Ригой, однако многие люди просто проходят мимо. Поэтому важно не только восстановить павильоны, но и улучшить пешеходные связи с окружающими территориями, включая Спикери, Ластадию и набережную Даугавы. Развитие жилых домов, офисов и общественных пространств в соседних кварталах также могло бы привлечь на рынок больше посетителей.