Рижский Центральный рынок ждут большие перемены - торговлю хотят продлить до вечера
Рижский Центральный рынок к своему столетию в 2030 году может заметно преобразиться. На восстановление исторических павильонов и благоустройство территории планируют потратить 21,2 миллиона евро, а сам рынок хотят сделать местом, куда люди будут приходить не только за продуктами. Однако эксперты предупреждают: важно не превратить его в обычный торговый центр и не потерять то, за что рижане ценят рынок десятилетиями.
Будущее Центрального рынка обсуждали на публичной дискуссии, организованной муниципальным предприятием Rīgas nami. Представители самоуправления, архитекторы, градостроители и специалисты по недвижимости говорили о том, как восстановить исторические здания, привлечь новых посетителей и сделать рынок удобнее, не прекращая привычную торговлю.
21 миллион евро на обновление: что собираются изменить?
Как сообщил председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс, с 2023 года до октября 2026 года в инфраструктуру Центрального рынка уже вложили около 4,5 миллиона евро, из которых 3,35 миллиона составили инвестиции самого предприятия.
До 2030 года на восстановление павильонов и открытой территории предусмотрено еще 21,2 миллиона евро. Дополнительные вложения потребуются для обеспечения безопасности конструкций Мясного павильона, развития территории Спикери, парковок и коммерческой деятельности.
В ближайшее время планируется объявить конкурс проектов развития территории рынка. При этом обновление хотят проводить поэтапно, чтобы торговцам не пришлось прекращать работу, а покупатели могли и дальше посещать привычные торговые места.
"Центральный рынок не должен превратиться в музей, где сохранились здания, но исчезла жизнь. В то же время он не должен утратить свою главную ценность - оставаться местом, где латвийские фермеры и домашние производители встречаются с покупателями", - подчеркнул Валкерс.
Рынок хотят оживить по вечерам и выходным
Одно из обсуждаемых изменений - продление часов работы павильонов. В Rīgas nami считают, что Центральный рынок должен привлекать людей не только за покупками, но и для отдыха, посещения кафе и различных мероприятий.
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Член правления предприятия Агра Мелне рассказала, что торговлю планируется сосредоточить ближе к павильонам, создав более компактную и оживленную территорию. Одновременно необходимо улучшить условия работы торговцев, систему доставки и хранения товаров, освещение, вентиляцию и другие элементы инфраструктуры.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс также поддержал идею сделать рынок более активным по вечерам, в выходные и праздничные дни.
"Мы хотим видеть восстановленные павильоны, благоустроенную территорию, качественную продукцию латвийских фермеров и рынок, жизнь на котором не заканчивается в пять часов вечера", - заявил Ратниекс.
По его словам, для реализации масштабных планов потребуются и частные инвестиции. Проект развития Центрального рынка собираются представить потенциальным инвесторам на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.
Почему люди проходят мимо рынка и как это изменить?
Главный архитектор Риги Петерис Ратас обратил внимание на то, что Центральный рынок находится рядом с вокзалом, автовокзалом и Старой Ригой, однако многие люди просто проходят мимо. Поэтому важно не только восстановить павильоны, но и улучшить пешеходные связи с окружающими территориями, включая Спикери, Ластадию и набережную Даугавы. Развитие жилых домов, офисов и общественных пространств в соседних кварталах также могло бы привлечь на рынок больше посетителей.
При этом эксперты разошлись во мнениях относительно парковок. Если представители самоуправления считают необходимым улучшить возможности для автомобилистов, то архитектор Петерис Баярс призвал не увлекаться строительством крупных автостоянок в центре города, отдавая больше внимания общественному транспорту и пешеходам.
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Главное - не потерять покупателей и торговцев
Несмотря на масштабные планы, участники дискуссии неоднократно возвращались к главному вопросу: как сделать рынок современнее, не уничтожив его традиционную атмосферу?
Согласно опросу посетителей, 94,1% респондентов приходят на Центральный рынок прежде всего за свежими продуктами, а примерно половина посещает его не реже раза в неделю.
Директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш предупредил, что новые мероприятия, кафе и развлечения не должны вытеснять основную функцию рынка - торговлю.
"Новая брусчатка сама по себе не вернет рынку жизнь. Для этого необходимы время, инвестиции и целенаправленное управление. Мероприятия и различные активности могут быть хорошим способом привлечь людей, которые затем совершат покупки у торговцев. Однако они не должны становиться самоцелью", - подчеркнул Кактиньш.
Эксперты также напомнили, что рынок должен оставаться доступным для разных групп населения, а не превращаться в пространство исключительно для туристов или обеспеченных посетителей.