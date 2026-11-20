В борьбе с запрещенными веществами участвуют четвероногие помощники.
В Латвии
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Полицейские отправятся в школы Юрмалы с собаками - что они будут искать
В учебных заведениях Юрмалы проходят профилактические рейды, в которых муниципальная полиция сотрудничает с Государственной полицией и ее служебными собаками. Об этом в пятницу в социальной сети Facebook сообщила муниципальная полиция Юрмалы.
Во время проверок особое внимание уделяется тому, чтобы школьники не приносили с собой запрещенные предметы и вещества – табачные изделия, электронные сигареты, а также наркотические и другие одурманивающие вещества.
Цель рейдов – предотвратить употребление и распространение этих веществ среди несовершеннолетних. Обе полицейские структуры регулярно проводят профилактическую работу, чтобы совместными усилиями заботиться о безопасности в школах города.