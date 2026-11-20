ВИДЕО: в Риге вновь открылся домик Laima - тысячи детских желаний ждут исполнения
20 ноября у знаменитых часов Laima в центре Риги открылся традиционный благотворительный домик, которому в этом году исполняется 15 лет. Otkrito побывал на открытии и узнал, какие детские мечты можно помочь исполнить в этот рождественский сезон.
За 15 лет благотворительный домик Laima превратился в настоящую рождественскую традицию, объединяющую тысячи людей по всей Латвии. Каждый год здесь собирают желания детей, а неравнодушные жители получают возможность помочь их исполнить.
В этом году организаторы решили уделить особое внимание детским увлечениям и хобби. Ведь за обычным, на первый взгляд, желанием может скрываться большая мечта о будущем. Увлечение музыкой, спортом или творчеством однажды способно превратиться в профессию или дело всей жизни. Именно поэтому инициатива призывает поддерживать не только детские желания, но и стремление ребят развивать свои таланты.
Открытие благотворительного домика Laima:
Во время открытия организаторы рассказали, что детские пожелания можно условно разделить на две категории. Первая - самые обычные, практичные вещи, которые необходимы в повседневной жизни. Например, теплые одеяла, зимние сапоги и другие предметы, которые помогут детям чувствовать себя комфортнее в холодное время года.
Вторая категория - подарки, связанные с детскими увлечениями и интересами. Кто-то мечтает о футбольном мяче, а кто-то - о мольберте для рисования. Конечно, среди пожеланий встречаются и современные гаджеты, которые так интересуют сегодняшних детей.
Торжественное открытие состоялось 20 ноября с 12:00 до 15:00. Поздравить проект с юбилеем пришли его партнеры, представители Laima и Orkla Latvija, а также известные в Латвии люди, поддерживающие благотворительную инициативу. Среди участников были музыканты группы Kautkaili, пляжная волейболистка Тина Граудиня, актриса Иева Флоренце-Виксне и другие гости.
Во время открытия организаторы вспомнили самые трогательные истории за 15 лет существования проекта и рассказали о детских мечтах, которые особенно важно поддержать в этом рождественском сезоне. Ведь за каждым желанием стоит конкретный ребенок со своими интересами, надеждами и представлениями о будущем.
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На месте также работала выездная студия Radio SWH. Ведущие Иева Дзене и Артис Волфс беседовали с гостями и представителями проекта о его истории, самых запоминающихся моментах и значении благотворительности. Разговоры проходили в непринужденной праздничной атмосфере.
Главная идея инициативы остается неизменной: каждый человек может стать частью маленького рождественского чуда. Для этого не обязательно совершать что-то грандиозное - иногда достаточно откликнуться на одно детское желание.