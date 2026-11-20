В этом году организаторы решили уделить особое внимание детским увлечениям и хобби. Ведь за обычным, на первый взгляд, желанием может скрываться большая мечта о будущем. Увлечение музыкой, спортом или творчеством однажды способно превратиться в профессию или дело всей жизни. Именно поэтому инициатива призывает поддерживать не только детские желания, но и стремление ребят развивать свои таланты.