Молодым людям из Латвии опять откроют Великобританию: готовится важное соглашение
В пятницу, 20 ноября, на саммите в Брюсселе Великобритания и Евросоюз обсуждают, как сократить проверки продовольствия на границе и дать молодым людям возможность учиться и работать по обе стороны Ла-Манша.
Соглашение о торговле продовольствием должно сократить число санитарных проверок и упростить оформление документов при поставках мяса, сыра и другой сельскохозяйственной продукции. Для экспортеров это означает меньше расходов при пересечении границы. Британское правительство рассчитывает, что экономия поможет сдерживать цены в супермаркетах, а выгода для экономики страны может составить до 5,1 млрд фунтов стерлингов в год.
Для молодежи из стран ЕС, в том числе из Латвии, наиболее существенная перемена касается возможности пожить в Великобритании. По данным The Guardian, обсуждаемый вариант программы позволит людям в возрасте от 18 до 31 года учиться, работать и путешествовать в стране до трех лет. Молодые британцы получат аналогичную возможность в Евросоюзе. По сведениям издания, Лондон согласился увеличить квоту для участников из ЕС до 100 000 человек.
Саммит проходит спустя десять лет после референдума, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм ранее заявил, что стране стоит рассмотреть разные варианты будущих отношений с Евросоюзом, вплоть до возвращения в его состав.