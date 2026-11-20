Для молодежи из стран ЕС, в том числе из Латвии, наиболее существенная перемена касается возможности пожить в Великобритании. По данным The Guardian, обсуждаемый вариант программы позволит людям в возрасте от 18 до 31 года учиться, работать и путешествовать в стране до трех лет. Молодые британцы получат аналогичную возможность в Евросоюзе. По сведениям издания, Лондон согласился увеличить квоту для участников из ЕС до 100 000 человек.